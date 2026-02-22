Trois médailles pour Eileen Gu et une dernière journée forte en émotions. La championne a en effet appris le décès de sa grand-mère, dont elle était très proche.

Les Jeux olympiques ont été plus que réussis pour Eileen Gu. La skieuse freestyle sino-américaine de 22 ans, qui concourt sous les couleurs de la Chine depuis 2019, quitte l’Italie avec trois médailles dans ses bagages.

En slopestyle, elle se livre à un superbe duel pour l’or avec la Gruérienne Mathilde Gremaud, mais une chute lors du troisième passage la contraint finalement à se contenter de l’argent. Elle décroche également l’argent en Big Air. Et pour conclure en apothéose, Eileen Gu est sacrée championne olympique en halfpipe dimanche.

Après sa descente victorieuse, la jeune star apparaît pourtant en larmes lors de la conférence de presse, à laquelle elle arrive avec un léger retard. «Je viens d’apprendre que ma grand-mère est décédée», explique-t-elle, évoquant la triste raison de ce retard. «La dernière fois que je l’ai vue, avant de partir pour les Jeux olympiques, elle était très malade. Je savais que cela pouvait arriver», confie encore la freeskieuse. Sa grand-mère occupait une place essentielle dans sa vie. «C’était une battante», souligne Eileen Gu, émue.

«Je ne lui avais pas promis de gagner, mais je lui avais promis d’être aussi courageuse qu’elle», conclut-elle. Et elle a tenu parole. Eileen Gu est en effet la seule athlète de freestyle à avoir participé aux trois disciplines olympiques — slopestyle, Big Air et halfpipe — en y remportant une médaille à chaque fois.



