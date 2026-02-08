Donald Trump a taclé dimanche l'athlète américain Hunter Hess. Le président a qualifié de «loser» le membre de l'équipe des USA qui a exprimé des réserves sur le fait de représenter son pays.

AFP Agence France-Presse

«Le skieur olympique américain, Hunter Hess, un vrai raté («loser», en version originale), dit qu'il ne représente pas son pays durant les Jeux olympiques en cours. Si c'est le cas, il n'aurait pas dû tenter d'intégrer l'équipe et c'est bien dommage qu'il en fasse partie», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. «Très difficile de soutenir quelqu'un comme ça», a-t-il ajouté.

Lors d'une conférence de presse mercredi en marge des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, l'athlète américain avait exprimé ses «émotions mitigées» à l'idée de représenter les Etats-Unis.

«C'est un peu difficile. Il y a évidemment beaucoup de choses qui se passent dont je ne suis pas un grand fan, et je pense que beaucoup de gens ne le sont pas», a-t-il déclaré, sans évoquer directement la crise déclenchée par l'offensive anti-immigration lancée par l'administration de Donald Trump ni les tensions sur la scène internationale. «Ce n'est pas parce que je porte un drapeau que je représente tout ce qui se passe aux Etats-Unis», a-t-il encore déclaré devant la presse.