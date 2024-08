Ces cinq surprises expliquent le succès des JO de Paris

Il était légitime de se poser des questions avant le début des JO de Paris 2024. Le très bon déroulement des compétitions et des événements publics ont apporté la réponse. Voici les cinq surprises les plus positives.

1/6 Surprise sécuritaire: le déploiement massif de forces de l'ordre a réussi à mettre criminalité et menaces terroristes sous éteignoir.

Richard Werly Journaliste Blick

Cinq surprises. Cinq réussites hors des performances sportives, qui ont transformé ces jeux olympiques de Paris 2024 en formidable succès, dans les stades et hors des stades. Avouez-le: beaucoup d'entre vous n'avaient pas non plus anticipé ces performances tricolores. Tant mieux. Le suspense a été respecté. Retour sur ces réussites françaises avant la cérémonie de clôture ce dimanche soir, à partir de 21h30, cette fois au Stade de France.

La surprise sécuritaire

On s'inquiétait à juste titre pour la sécurité de ces Jeux olympiques, dans une capitale française plusieurs fois visée par des attentats sanglants. Le cauchemar terroriste hantait les organisateurs, les médias et tous les spectateurs potentiels, même si l'affluence était prévisible dès le départ, avec plus de 8,6 millions de billets vendus avant l'ouverture des Jeux (dix millions au total).

Au final: un déploiement massif des forces de l'ordre dans Paris. Du jamais vu! 45'000 policiers, policiers municipaux, gendarmes et militaires, plus des milliers d'agents de sécurité. Les sirènes des véhicules de police sont presque devenues le bruit le plus reconnaissable de ces Jeux sous haute surveillance.

Quatre projets d'actions violentes seulement ont été déjoués. Près de 300 interpellations ont eu lieu. L'effet de masse a joué à plein. La présence de policiers étrangers a suscité des déluges de photos, avec les agents de la NYPD (New York) et LAPD (Los Angeles) en vedette. Les scènes de fraternisation entre forces de l'ordre et spectateurs ont été nombreuses. La criminalité a été mise sous éteignoir. Médaille d'or.

La surprise sportive

Plus de 60 médailles pour les athlètes français, soit mieux que le record des Jeux d'Atlanta de 1996! Le «bravo» s'impose, pour des sportifs français sur lesquels reposait, naturellement, une grande part du succès de ces JO. Mais ce sont surtout des tempéraments et des «gueules» que l'on retient, coté masculin et féminin.

Teddy Riner, après avoir porté la flamme le 26 juillet, a irradié. Le nageur Léon Marchand a tout pulvérisé. Althéa Laurin, médaille d'or du Taekwondo féminin ce samedi 10 août, a soulevé l'enthousiasme dans la superbe enceinte du Grand Palais. Les frères Lebrun ont enflammé les compétitions de tennis de table... Tous ces noms appartiennent désormais au panthéon sportif tricolore. Ils expliquent largement l'engouement pour ces Jeux. Ces JO ont accouché de «héros». La recette magique.

La surprise populaire

Les fins connaisseurs des JO le promettaient depuis le début: ces Jeux se transformeraient, prédisaient-ils, en grande fête populaire. Bien vu. Avec, comme atout maître pour tous les visiteurs, le décor grandiose de Paris, et des sites de compétition installés au cœur de la ville. Le pari a été lourd à assumer pour les Parisiens. Pendant deux mois, ceux-ci ont du supporter toutes les contraintes imposées par ces jeux «dans la ville». L'économie en a fait les frais. Il faudra maintenant faire les comptes.

Mais au vu du succès du Club France, au Parc de la Villette, du Parc des Champions au Trocadéro, et de toutes les fanzones dans la capitale française, mais aussi de la Maison Suisse près des Invalides, le carton est plein. On parle même de garder la flamme olympique dans sa nacelle, au-dessus du jardin des Tuileries. Belle surprise!

La surprise patriotique

Elle va de pair avec le succès populaire. Là aussi, on pouvait anticiper: les Français s'étaient dans le passé enflammés pour les victoires des Bleus en coupe du monde de football en 1998 et 2018, ou lors de la récente coupe du monde de rugby. La surprise, ici, vient du contexte qui prévaut dans le pays, encore plus fracturé par les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet voulues par Emmanuel Macron.

La progression des extrêmes à l'Assemblée nationale laissait craindre le pire. Le climat politique délétère avait de quoi inquiéter. Et bien non: la France n'a pas perdu la foi dans sa capacité à s'unir, dans la diversité. Et à transformer en atout maître son métissage, mis en valeur par ses succès sportifs. Pourvu que cette bonne surprise dure alors que les fractures politiques vont immanquablement réapparaître.

La surprise internationale

La France est l'un des pays les plus visités au monde. Paris est l'une des destinations touristiques les plus populaires de la planète. Tout le monde a, depuis la provoquante et très réussie cérémonie du 26 juillet sur la Seine, les yeux braqués sur la République. Voir les médias internationaux s'enflammer pour Paris et décréter ces JO comme une absolue réussite n'est donc pas surprenant.

Au final: carton plein de posts élogieux sur les réseaux sociaux, de «unes» de journaux et de couvertures de magazines. Un doute a en revanche été levé: celui de la capacité de la France à répondre encore présente aux grands moments. Cela n'empêche pas les questions de demeurer, sur la gestion des finances du pays, sur son influence diplomatique, sur sa capacité d'entraînement au niveau européen. Mais dans le miroir du monde, l'image de la France sort incontestablement renforcée par ces Jeux. Illusion ou pas? A voir...