«Avant chaque course, je fais une petite prière»

A Paris, Cathia Schär va vivre un baptême olympique.

1 Si tu devais décrire ton parcours sportif en trois mots, lesquels choisirais-tu?

Persévérance, partage et ambition. J'ai eu pas mal de phases difficiles plus jeune – ça m'a donné envie d'arrêter tout ce que je faisais. Plus jeune, j'allais surtout pour voir mes amis. Et je suis toujours motivée par la gagne – par exemple quand le but me fait peur.

2 Quel est le premier souvenir que tu as de ton sport?

Quand j'ai fait mon premier triathlon, qui était à Lausanne. Je me souviens que j'étais sortie de l'eau et ma maman m'avait dit: «C'est bon maintenant, tu peux aller te reposer sur ton vélo» (rires). Il me semble que j'avais fait 4e à l'époque. Encourageant, mais aussi un peu frustrant. L'année suivante, je me suis inscrite dans mon club.

3 Quel a été le moment le plus mémorable de ta carrière sportive jusqu'à présent?

Quand j'ai fait ma huitième place sur le circuit du championnat du monde l'année dernière. Il y avait deux critères pour se qualifier aux JO. Je venais de réaliser le deuxième. C'est là que j'ai su que j'étais normalement qualifiée pour les Jeux. C'était un moment assez fort en émotions. Ce n'est pas un podium, mais ça représentait beaucoup pour moi.

4 Quelle est ta première pensée quand tu te réveilles le matin avant une compétition?

Je suis directement réveillée car je suis assez nerveuse. Je pense directement à mon emploi du temps avant ma course.

5 As-tu une superstition, un rituel ou une habitude bizarre avant une compétition?

Souvent, je check mon coach et mes proches. Un dernier bonne chance de leur part avant de me rendre sur le ponton. Et je fais encore une petite prière avant le départ.

6 Quelle est la chose la plus étrange que tu vas mettre dans ta valise avant de partir pour les JO?

Je ne vais rien prendre de spécial (rires). Allez, une photo de mon groupe d'entraînements, pour toujours penser à eux que je serai là-bas.

7 Si tu pouvais donner un conseil à un jeune athlète qui rêve de participer aux Jeux olympiques, quel serait-il?

De toujours croire en soi, et de ne pas se laisser démoraliser par les autres ou les échecs. Quand ça ne se passe pas comme on veut, il faut persévérer et suivre ses buts et ses rêves.

8 Quel est ton endroit préféré dans ton canton et pourquoi?

J'adore aller au bord de la rivière, non loin de là où j'habite. C'est la Carrouge, à côté de Mézières. Il y a un petit trail et c'est mon parcours préféré… quand il est pas trop mouillé (rires).

9 Si tu pouvais participer à une épreuve complètement différente de la tienne aux Jeux olympiques, laquelle choisirais-tu et pourquoi?

Le beach-volley. C'est dans le sable, cool. Mais je ne suis pas très douée avec les sports de ballon.

10 Quelle est la chose la plus surprenante que les gens ne savent pas sur toi?

J'ai fait presque 10 ans de violon. J'ai commencé à 3-4 ans. Maintenant, j'en ai toujours un à la maison, mais je joue une fois chaque trois ans.

