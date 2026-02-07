Marco Odermatt et Pirmin Zurbriggen échangent sur Bormio

Marcel W. Perren et Sven Thomann

Zermatt, le 6 août 2025. Après une intense séance d'entraînement sur le glacier, Marco Odermatt se promène jusqu'au Suitenhotel Zurbriggen, situé à un jet de pierre de la station inférieure du Matterhorn-Express.

C'est le grand Pirmin Zurbriggen qui a fait construire cet établissement en 1998 avec sa femme Moni. Le champion olympique de descente de 1988 a écrit le chapitre le plus extraordinaire de sa glorieuse histoire sur la piste où Marco Odermatt va se battre pour l'or olympique ce samedi: la Stelvio de Bormio.

C'est l'histoire incroyable, mais vraie, du genou qui a fait trembler la nation. Trois semaines après s'être blessé au ménisque et avoir dû être opéré lors de sa victoire à Kitzbühel en janvier 1985, Pirmin Zurbriggen a remporté l'or en descente aux championnats du monde. Le Valaisan sert une boisson fraîche à Marco Odermatt, puis les deux athlètes les plus titrés de l'histoire du ski suisse regardent la course de Pirmin sur l'ordinateur portable du journaliste de Blick.

Odermatt: Ça a l'air vraiment génial!

Zurbriggen: Tu trouves vraiment?

Odermatt: Oui! Aujourd'hui, nous parlons constamment de contrôle de la vitesse, mais à l'époque, le tracé de la Stelvio était extrêmement raide. C'est pour ça que les sauts dans la partie supérieure étaient plus longs qu'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que le matériel des années 80 n'était certainement pas aussi stable qu'à mon époque.

Zurbriggen: J'avais le sentiment que nous étions très bien protégés. Mais si je regarde une de tes courses, je dois admettre que nous étions bien mal protégés. L'airbag n'était pas encore en vue dans les années 80. À Kitzbühel, jusqu'en 1987, la Mausefalle n'était pas protégée par un filet de sécurité, mais par une clôture en bois. Au lieu d'être peints en bleu, nos parcours de course étaient marqués par des frises de sapin. Et en géant, je prenais le départ sans casque.

Odermatt: Vraiment? Le géant sans casque, j'imagine que c'est rude!

Zurbriggen: Ça n'a jamais été un problème pour moi, car dans ma jeunesse, personne ne portait de casque. Mon père se serait moqué de moi si je lui avais demandé de m'acheter un casque pour les disciplines techniques. Mais avec les lattes de plus de deux mètres de long que nous attachions en géant et en slalom, la vitesse n'était pas non plus aussi élevée que maintenant.

Revenons à vos exploits d'il y a 41 ans à Bormio. Comment était-il possible que vous remportiez l'or en descente et en combiné si peu de temps après une opération du genou ?

Zurbriggen: Grâce à une forme d'arthroscopie complètement nouvelle à l'époque, j'ai pu faire un footing cinq jours seulement après l'intervention sur le ménisque. Le médecin m'a presque pris pour un fou quand je lui ai raconté cela. Mais cela a vraiment parfaitement fonctionné. Mais aujourd'hui, je dois en payer le prix.

Odermatt: Dans quelle mesure?

Zurbriggen: En ce qui concerne les conséquences à long terme, je peux te dire que mon genou a fonctionné de manière phénoménale jusqu'à mes 60 ans. Mais maintenant, je le ressens assez violemment.

Quelle a été la violence des altercations verbales que vous avez eues avec Peter Müller, qui a terminé deuxième derrière vous lors de la descente des championnats du monde ?

Zurbriggen: Il y a eu dans notre équipe quelques personnes qui n'ont jamais voulu partager une chambre d'hôtel avec Pitsch. Mais cela ne m'a pas du tout posé de problème. Et j'ai récemment passé deux jours très agréables avec lui à Crans-Montana, où il avait remporté l'or avant moi en 1987 lors de la descente des championnats du monde.

Mais Peter Müller a affirmé l'année dernière dans une interview au «Walliser Bote» que vous ne l'aviez pas salué pendant une semaine après une course de Coupe du monde à Las Leñas, en Argentine, alors qu'il avait gagné et que vous aviez terminé troisième.

Zurbriggen: Ce n'est pas vrai. Et il y a une histoire qui prouve que Peter Müller, qui est en réalité un homme au grand cœur, a toujours voulu donner au public une image de notre relation qui ne correspond pas à la réalité.

Racontez-nous?

Zurbriggen: C'était lors d'un camp d'entraînement à Sölden, lorsqu'un photographe a voulu prendre une photo de Pitsch et moi juste avant le début de la saison de Coupe du monde. J'ai tout de suite dit oui, mais Peter Müller s'est soudainement entêté: «Je ne ferai pas de photo avec toi.» J'étais abasourdi et lui ai demandé s'il avait bu quelque chose. Pitsch a répété qu'il ne prendrait pas de photo avec moi. Ce n'est que lorsque le photographe a proposé de nous mettre dos à dos que Müller a donné son accord pour le shooting.

Odermatt: En clair, cela signifie qu'il voulait souligner avec cette photo, juste avant le début de la saison, que vous n'étiez pas en premier lieu des coéquipiers, mais des concurrents.

Zurbriggen: Oui. Mais je n'ai jamais voulu le ressentir ainsi. Pour moi, il a toujours été important qu'il y ait de la satisfaction au sein de l'équipe. Actuellement, c'est aussi le cas au sein de Swiss-Ski. Et j'ai le sentiment que tu es, cher Marco, le principal responsable de cette ambiance positive.

Odermatt: Mais je dois aussi dire très honnêtement que, de mon point de vue, il est beaucoup plus facile d'assurer une bonne ambiance que pour un athlète qui n'a pas encore beaucoup gagné. Je peux aborder le duel interne à l'équipe avec un Loïc Meillard de manière plus détendue, car j'ai déjà remporté la plupart des médailles d'or et des globes de cristal.

Zurbriggen: Dans les années 80, nous étions aussi une équipe très soudée dans le groupe d'entraînement, même si chacun pouvait être dangereux pour l'autre sur la piste. En 1985, nous étions particulièrement forts en géant en Coupe du monde. Pourtant, notre entraîneur en chef était vraiment en colère pendant le géant des championnats du monde.

Odermatt: Pour quelle raison?

Zurbriggen : La course a mal commencé pour nous. Le champion olympique de géant Max Julen, Martin Hangl et Thomas Bürgler, qui a gagné le dernier géant de Coupe du monde avant les Mondiaux, ont perdu beaucoup de temps. Alors que j'étais sur la ligne de départ avec le dossard 15, l'entraîneur en chef a hurlé à la radio. En fait, c'est l'entraîneur autrichien qui avait piqueté la première manche et nous sommes partis du principe qu'il allait faire une manche très tournante pour Hans Enn. Sauf que c'est exactement le contraire qui s'est produit. C'est pour ça que l'Autrichien Enn est devenu fou dans la raquette d'arrivée. «Notre entraîneur est tellement stupide», a-t-il dit.

Odermatt: J'ai l'habitude de ce genre de réactions après les courses d'Henrik Kristoffersen. Mais comment celle-ci s'est-elle terminée à l'époque?

Zurbriggen: L'Allemand Markus Wasmeier est devenu champion du monde à la surprise générale. J'ai remporté l'argent avec quatre centièmes de retard. Récemment, j'ai parlé plus longtemps au téléphone avec Wasi. C'est un gars très sympa.

Odermatt: Avec lesquels des anciens coureurs as-tu encore des contacts?

Zurbriggen: Mis à part mon ami Max Julen, il s'agit curieusement de Marc Girardelli, avec qui je n'ai guère eu de contacts à l'époque où j'étais actif. Après la fin de nos carrières de skieurs, Marc et moi avons remarqué que nous avions beaucoup plus de points communs que nous ne le pensions.

Le moment est venu pour le skieur le plus couronné de succès des années 80 et le plus grand champion alpin actuel de se serrer la main pour se dire au revoir. Vingt-quatre heures avant le départ de la descente olympique, Pirmin Zurbriggen contacte Blick par téléphone et avoue qu'il a «beaucoup de mal» à pronostiquer la victoire. Le résultat final dépendra fortement des conditions de la piste. «Je souhaite pour Marco que la nuit qui précède cette course soit claire, afin que ça claque bien sur la Stelvio. Plus la piste sera glacée et difficile, mieux ce sera pour Marco. Il pourra alors faire la différence avec sa technique.»