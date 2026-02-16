Blessé en début de tournoi, Andrea Glauser est de retour à l'entraînement avant le match Suisse – Italie de mardi. Denis Malgin, lui, est toujours absent.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Bonnes nouvelles pour l'équipe de Suisse au moment de préparer son huitième de finale contre l'Italie (mardi, 12h10). Patrick Fischer peut compter sur un retour important. Andrea Glauser, blessé face au Canada vendredi, est en effet en mesure de participer à l'entraînement.

Cela ne signifie évidemment pas que le défenseur fribourgeois sera sur la glace pour le premier match à élimination directe. Mais c'est tout de même un signal très positif. Surtout qu'il ne s'est pas entraîné avec un maillot distinctif. Andrea Glauser avait souffert d'une commotion cérébrale à la suite d'une charge de Connor McDavid en début de match. Après être resté sur le banc, il a été contraint de jeter l'éponge pour la suite de cette rencontre face aux stars de NHL.

Denis Malgin, lui, ne s'est pas entraîné et ne devrait donc pas être à disposition du coach mardi. Chargé par un Nord-Américain, il souffre d'une blessure à l'épaule droite. À la suite de cette rencontre de vendredi, Patrick Fischer avait précisé que la situation de ses deux éléments étaient réévaluée au jour le jour.