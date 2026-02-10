Mikaela Shiffrin rate à nouveau une médaille olympique

Lors du combiné par équipes à Cortina, Mikaela Shiffrin a manqué la médaille et ne s'est classée que quatrième. L'américaine connaît-elle un blocage olympique?

Mathias Germann

Difficile à croire, et pourtant bien réel: le traumatisme olympique de Mikaela Shiffrin se poursuit. Déjà il y a quatre ans, à Pékin, la meilleure skieuse de l’histoire était repartie bredouille – six courses, aucune médaille — malgré un statut de grande favorite dans presque toutes les disciplines. Et cette fois encore, le scénario vire au cauchemar. À Cortina, l’Américaine a dû se contenter de la quatrième place du combiné par équipe.

«Pas à l'aise pour attaquer»

Pourtant, tout avait bien commencé. Le matin, la championne olympique de descente Breezy Johnson avait parfaitement lancé le duo. Mais lors du slalom, Mikaela Shiffrin n’a pas réussi à garder les commandes. Bien au contraire. Trop passive, trop prudente, elle s'est faite devancer par quatorze concurrentes. Un résultat difficilement explicable à ce niveau.

«Je ne me sentais pas suffisamment à l’aise pour attaquer à fond», a-t-elle confié à l’agence de presse AP. Avant d’ajouter: «Je dois maintenant trouver des solutions. Je ne cherche pas d’excuses, car j’étais parfaitement préparée. J’en tirerai les leçons.»

Cet hiver, Mikaela Shiffrin a pourtant écrasé la Coupe du monde de slalom, remportant sept courses sur huit. Seule Camille Rast est parvenue à la battre, une fois. Dès lors, une question s’impose dans l’aire d’arrivée: L'américaine souffre-t-elle d’un véritable blocage olympique? L’hypothèse est sur toutes les lèvres... et elle semble de plus en plus crédible.

La série de médailles suisses prend fin

La Suisse est, elle aussi, repartie bredouille. Le duo Flury/Holdener a pris la sixième place, Suter/Rast la neuvième. C'est la fin d'une série de succès en combiné.

Lors des six derniers grands événements (deux fois aux Jeux olympiques, quatre fois aux Championnats du monde), les femmes ont toujours remporté au moins une médaille, soit en combiné classique, soit dans ce nouveau format. Pas cette fois à Cortina.