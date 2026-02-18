Mikaela Shiffrin a été sacrée championne olympique de slalom pour la deuxième fois à Cortina, ce que personne n'avait fait avant elle. Après huit courses olympiques sans médaille, l'Américaine a su résister à l'énorme pression.

Carlo Steiner

Mikaela Shiffrin et son équipe ont écarté toute idée de traumatisme après leur décevante onzième place en géant, la huitième course olympique consécutive sans médaille. «Non, il n'y a pas de traumatisme. En géant, elle n'est montée qu'une fois sur le podium cette saison», a expliqué Christian Höflehner, chef de course de l'équipementier Atomic.

Et effectivement: dominatrice du slalom avec sept victoires et une deuxième place lors des huit slaloms de Coupe du monde de l'hiver, Mikaela Shiffrin a su garder ses nerfs à Cortina. Elle a devancé ses concurrentes, décrochant ainsi sa troisième médaille d'or olympique après 2014 (slalom) et 2018 (géant).

Le combiné avait semé le doute

Traumatisme ou pas, la série infructueuse de Mikaela Shiffrin avant son triomphe en slalom à Cortina était flagrante pour une athlète de son calibre. Lors des JO de Pékin, il y a quatre ans, l'Américaine avait été éliminée dès la première manche du slalom et du géant. Dans les disciplines de vitesse, qu'elle a laissées de côté ces derniers temps, elle n'avait obtenu q'une neuvième place en Super-G. Dans l'épreuve du parallèle par équipe, qui a été supprimée du programme olympique, elle s'était classée à une malheureuse quatrième place.

Mais le géant raté n'était pas son seul souci. Sa performance dans le combiné par équipes avait également inquiété. Malgré le meilleur temps de descente offert par Breezy Johnson, Mikaela Shiffrin n'a réalisé que le 15e temps du slalom, augmentant la pression avant sa dernière épreuve. Pourtant, elle a tenu bon.

Une victoire dédiée à son père

Le sens de ce titre s'est vu immédiatement après l’arrivée. En larmes, Mikaela Shiffrin s'est jettée dans les bras de sa mère Eileen. «Tu as réussi. Tu as fait exactement ce que tu avais annoncé», lui dit sa maman. «C’est fou. Au moment où tu franchis la ligne d’arrivée, tu as des émotions, mais en même temps, tu n’en as pas. C’est très difficile à comprendre. Je suis toujours un peu lente pour réaliser les choses», confie Mikaela Shiffrin à Eurosport, visiblement bouleversée.

Elle aurait aimé partager ce moment avec tous ses proches. «C’est doux-amer de vivre quelque chose comme ça, mais de ne pas pouvoir le partager avec tous ceux que tu aimes le plus». Elle mentionne son petit ami Alexander Kilde, forfait pour ces Jeux, et son père Jeff, décédé dans un accident domestique en 2020.

Avec ce deuxième titre olympique en slalom, Mikaela Shiffrin entre dans l’histoire: personne n’avait jamais remporté deux fois l’or olympique dans cette discipline.