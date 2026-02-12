La skieuse italienne Federica Brignone est exceptionnelle! De retour de blessure et à 35 ans, la Transalpine est devenue championne olympique pour la première fois, lors du super-G.

Blick Sport

Ce sera l'une des plus belles pages de ces Jeux olympiques de Milan-Cortina. Gravement blessée en fin de saison dernière, Federica Brignone a réalisé une course contre-la-montre pour revenir en forme pour ces JO à domicile. Et elle y est parvenue!

Ce jeudi, la fort sympathique Italienne est devenue pour la première fois de sa carrière championne olympique, à l'âge de 35 ans. La Transalpine a découpé la piste du super-G de Cortina et n'a laissé aucune chance à ses adversaires. La plus proche, la Française Romane Miradoli, se trouve à 41 centièmes. Le podium olympique est complété par l'Autrichienne Cornelia Hütter (+0"52).

Dans le camp suisse, c'est à nouveau la soupe à la grimace. Il y a surtout de la déception pour Malorie Blanc, qui est encore partie avec le dossard 1 comme lors de la descente. La Valaisanne a été surprise par plusieurs mouvements de terrain, dont elle n'avait pas connaissance. L'ayant vue, les skieurs suivantes ont pu prendre plus de précaution.

Corinne Suter a terminé juste derrière la skieuse d'Ayent, alors que Janine Schmitt a été éliminée et que Delia Durrer a terminé hors du top 15. La course a d'ailleurs été marquée par de nombreuses éliminations. Sur les 30 premières skieurs, seules 19 sont parvenues à rallier la ligne d'arrivée.