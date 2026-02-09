Lindsey Vonn opérée une deuxième fois

Lindsey Vonn tremble pour sa jambe après sa chute aux Jeux olympiques 2026. La star du ski a dû passer une nouvelle fois sur le billard lundi.

Marco Mäder

Lindsey Vonn a subi une nouvelle opération. La star américaine du ski a dû subir une deuxième intervention chirurgicale lundi. Selon une source de l'agence de presse Reuters, les médecins luttent pour stabiliser l'état de santé de Lindsey Vonn et sa jambe. L'objectif est d'éviter les complications liées aux gonflements et aux troubles circulatoires.

Dimanche, Lindsey Vonn avait déjà subi une première opération à l'hôpital Ca' Foncello de Trévise. Le diagnostic: fracture du tibia. Son médecin personnel était présent, mais il n'a fait qu'assister. Ce sont des chirurgiens italiens qui ont pratiqué l'intervention, précise-t-on.

Selon cette source, l'équipe américaine a visité plusieurs hôpitaux. Certains étaient même plus proches que celui de Trévise. Mais c'est finalement l'hôpital de Trévise qui a été choisi, car il dispose d'un service de neurochirurgie. C'est là que la blessure complexe de Vonn pourra être traitée au mieux.

Svindal prend la parole

Dimanche, Lindsey Vonn a fait une grave chute lors de la descente olympique sur la Tofana. Après 12 secondes, l'Américaine s'est accrochée à une porte dans un virage à droite, a été déséquilibrée et projetée en l'air. L'impact a été violent et douloureux. Vonn a crié et s'est agrippé le genou gauche. Le genou où elle s'était déchiré le ligament croisé il y a seulement une semaine à Crans-Montana. Malheureusement, il est peu probable que Vonn puisse un jour reprendre la compétition.

Son entraîneur, Aksel Lund Svindal, s'est exprimé entre-temps sur Instagram: «Lindsey, tu es incroyablement courageuse. Tu inspires les gens qui suivent ton parcours, ainsi que ceux qui travaillent quotidiennement à tes côtés. Hier a été une journée difficile sur la montagne. Pour tout le monde, mais surtout pour toi.»

Selon Aksel Lund Svindal, Lindsey Vonn aurait félicité sa coéquipière américaine Breezy Johnson, future championne olympique, pour sa belle performance avant d'être transportée à l'hôpital.