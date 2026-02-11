Les débuts émouvants de Maxim Naumov en patinage artistique

Le patineur artistique américain Maxim Naumov participe pour la première fois aux Jeux olympiques, un an après le tragique accident d'avion de ses parents. Mardi, le jeune homme de 24 ans a montré une photo avec eux, espérant les rendre fiers.

Cédric Heeb

Participer pour la première fois aux Jeux olympiques est un moment unique pour tout athlète. Pour le patineur artistique américain Maxim Naumov, l’entrée en scène mardi soir avait une dimension encore plus bouleversante: il y a tout juste un an, il perdait ses deux parents dans un accident d’avion.

Le 29 janvier 2025, les anciens champions du monde en couple Evgenia Shishkova et Vadim Naumov — sacrés en 1994 — trouvaient la mort dans le crash d’un avion près de Washington. À bord se trouvaient également plusieurs espoirs américains du patinage artistique.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Lors de son programme court, un message signé Maxim Naumov est apparu sur l’écran géant de la patinoire: «Maman et papa, c’est pour vous.» Dans les tribunes, sa grand-mère suivait la prestation avec émotion. De retour dans le box avec ses entraîneurs, le jeune homme a brandi face caméra une photo de lui enfant, entouré de ses parents.

«J'espère les rendre fiers»

Grâce à sa 14e place, Naumov s’est qualifié pour le programme libre de vendredi. Il a tenu à remercier toutes les personnes qui l’ont soutenu jusqu’aux Jeux, en pensant d’abord à ses parents. «J’avais l’impression d’être guidé, comme si une main dans mon dos me poussait en avant. J’ai senti leur présence», a-t-il confié aux chaînes olympiques officielles.

Ses parents n’étaient pas seulement ses entraîneurs, ils étaient ses héros, ses modèles, son plus grand soutien. «Mon père me disait que, jusqu’aux Jeux olympiques, tout n’était que préparation. Je ne peux pas vous dire à quel point ces mots me touchent aujourd’hui — et combien je suis fier d’avoir relevé ce défi.» En mars 2025, lors du gala commémoratif «Legacy on Ice» organisé en leur honneur, Maxim Naumov n’avait pu retenir ses larmes.

Entre 1991 et 1995, Evgenia Shishkova et Vadim Naumov avaient remporté cinq médailles européennes et deux mondiales. En revanche, ils étaient restés sans médaille olympique à Albertville en 1992 et à Lillehammer en 1994. Un rêve que leur fils aimerait accomplir vendredi lors du programme libre — où le Suisse Lukas Britschgi sera également en lice. Mais au-delà du résultat, son objectif est clair: «J’espère rendre mes parents fiers.»