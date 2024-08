«J'ai une passion pour les mathématiques et le karaoké»

Alexandre Dällenbach veut atteindre la cible à Paris.

1 Si tu devais décrire ton parcours sportif en trois mots, lesquels choisirais-tu?

Résilience parce que je n'ai jamais abandonné. Chaotique parce que c'est un cheminement fait d'embûches, de coups d'arrêt, de problèmes, de critiques, de plein de choses. Et rédemption, parce qu'en tant que chrétien, je n'ai jamais abandonné et je finis par obtenir le Graal.

2 Quel est le premier souvenir que tu as de ton sport?

Le premier date de juillet 2015 et d'un stage de pentathlon à Ittigen (BE), dans un bunker.

3 Quel a été le moment le plus mémorable de ta carrière sportive jusqu'à présent?

La qualification pour les JO fin juin 2023.

4 Quelle est ta première pensée quand tu te réveilles le matin avant une compétition?

Qu'il me faut prendre une douche froide pour me réveiller.

5 As-tu une superstition, un rituel ou une habitude bizarre avant une compétition?

J'aime bien faire ma prière.

6 Quelle est la chose la plus étrange que tu vas mettre dans ta valise avant de partir pour les JO?

On a tellement de choses étranges, nous les pentathlètes (rires). Je pense que je serai l'athlète suisse le plus chargé de la délégation. Le plus compliqué, c'est le pistolet laser. On doit expliquer que ce n'est pas une arme mais pas un jouet non plus. Et sinon, ça va faire kitsch, mais la Bible.

7 Si tu pouvais donner un conseil à un jeune athlète qui rêve de participer aux Jeux olympiques, quel serait-il?

Construis-toi en tant que personne avant de te construire en tant qu'athlète.

8 Quel est ton endroit préféré dans ton canton et pourquoi?

Comme je suis à mi-chemin entre la Suisse et la Réunion, je vais répondre en deux temps. En Suisse, c'est Tenero au bord du lac Majeur. C'est un des meilleurs endroits au monde, car ça allie la rigueur suisse et la propreté mais avec du soleil et l'ouverture d'esprit des italiens. La Réunion c'est notre maison, là où il y a ma femme et mes enfants.

9 Si tu pouvais participer à une épreuve complètement différente de la tienne aux Jeux olympiques, laquelle choisirais-tu et pourquoi?

Pour changer, je ferais un sport par équipe. J'aime le partage et je n'ai pas eu l'opportunité de faire un sport d'équipe. Mais lequel choisir? En tant que suisse, le hockey sur glace. J'ai pu essayer en tant que gamin, car je vivais à Font-Romeu (ndlr Pyrénées françaises) et j'étais impressionné par cette sensation de glisse.

10 Quelle est la chose la plus surprenante que les gens ne savent pas sur toi?

Ma passion pour les mathématiques et le karaoké.