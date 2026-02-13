Qui sera le gardien titulaire pour le match Canada - Suisse (21h10, en direct sur Blick)? Quelques indices laissent penser que ce sera Akira Schmid qui sera devant le filet face aux stars de NHL.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Face aux Nathan MacKinnon, Sidney Crosby ou encore Connor McDavid et toutes les autres stars de NHL évoluant pour le Canada, la Suisse aura besoin d'un surhomme devant le filet. C'était le cas de Martin Gerber en 2006 lorsque les Helvètes ont battu les Nord-Américains lors des Jeux olympiques. Qui devra jouer ce rôle ce vendredi soir dans la patinoire Santa Giulia de Milan?

En Italie, Patrick Fischer a emmené trois gardiens dans ses bagages: Leonardo Genoni, Akira Schmid et Reto Berra. Tout semble indiquer que le second nommé sera envoyé entre les poteaux à 21h10 pour la rencontre face aux Canada. Plusieurs raisons pointent dans cette direction. Tout d'abord, Leonardo Genoni a déjà joué jeudi contre la France et ne va probablement pas être titularisé deux fois de suite. Cela ne ressemblerait pas au modus operandi de Patrick Fischer.

Et pour les deux autres portiers à sa disposition? Un indice laisse imaginer que Reto Berra ne sera pas titulaire. Lors de l'échauffement du matin à 11h00, c'est Akira Schmid qui a quitté la glace en premier après seulement 28 minutes de présence. Les deux autres portiers sont restés plus longtemps à faire face aux tirs de leurs coéquipiers. Au sortir de la patinoire d'entraînement, le Bernois a longuement parlé avec Thomas Bäumle, entraîneur des gardiens.

Si le portier de Las Vegas n'allait pas être titularisé ce vendredi soir, on pourrait parler de grosse surprise. Ou d'un joli coup de bluff de Patrick Fischer. Cela semble peu probable, mais sait-on jamais. Réponse une heure avant le coup d'envoi au moment de la divulgation des compositions.