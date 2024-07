Un hockeyeur australien s'ampute l'annulaire pour participer aux Jeux

Matt Dawson sera bel et bien à Paris

AFP

Le joueur de 30 ans, qui faisait partie de l'équipe médaillée d'argent il y a trois ans à Tokyo, s'est récemment cassé l'annulaire de la main droite, ce qui a remis en question sa participation à une troisième édition des Jeux olympiques. Les médecins lui ont conseillé de le plâtrer et de le laisser se rétablir ou de se faire couper la partie supérieure.

Il a opté pour cette dernière solution et s'est fait opérer cette semaine. «J'ai pris une décision éclairée avec le chirurgien, non seulement pour avoir l'occasion de jouer à Paris, mais aussi pour la vie à venir», a-t-il déclaré à la chaîne australienne Channel Seven alors qu'il montait à bord d'un avion pour la France. «La meilleure option était d'enlever le haut de mon doigt, a-t-il poursuivi. C'est un petit changement et c'est un défi excitant.»

L'entraîneur australien Colin Batch a salué cette incroyable démonstration d'engagement: «Ce n'est pas quelque chose qu'un entraîneur peut décider pour un joueur», a-t-il déclaré à la télévision. «Tout le mérite en revient à Matt. Il est évident qu'il s'est vraiment investi pour pouvoir jouer à Paris. Je ne suis pas sûr que je l'aurais fait, mais il l'a fait, alors c'est super».

L'Australie, qui s'est inclinée face à la Belgique aux tirs au but lors de la finale de Tokyo, affrontera l'Argentine, championne olympique 2016, pour son entrée en lice à Paris le 27 juillet.