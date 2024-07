La Genevoise Célia Dupré et ses coéquipières ne sont pas parvenues à imiter Julie Derron, médaillée en triathlon quelques heures plus tôt. Les Suissesses du quatre de couple femmes ont en effet échoué au pied du podium en aviron.

La Genevoise Célia Dupré et le quatre de couple femmes ont permis à la Suisse d'obtenir sa troisième médaille!

Après la médaille d’argent en triathlon de Julie Derron, le quatre de couple femmes a terminé quatrième de sa course et n'est donc pas parvenu à glaner une nouvelle médaille pour la Suisse sur le plan d’eau de Varies-sur-Marne. En terminant au pied du podium, elles ont certes fait mieux que les hommes, arrivés cinquièmes de leur finale, quelques minutes auparavant.

Mais la déception est amère pour Célia Dupré, Pascale Walker, Lisa Lötscher et Fabienne Schweizer, tant la troisième place semblait jouable. Car si les Néerlandaise (or) et les Britanniques (argent) semblaient hors de portée, les Allemandes (bronze) n'ont devancé les Suissesses que de deux secondes au terme d'un finish impressionnant du quatuor helvétique.