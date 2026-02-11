Nils Allègre «inconsolable» après le super-G

«Aujourd'hui, je suis inconsolable», a déclaré Nils Allègre, totalement abattu après sa quatrième place mercredi dans le super-G olympique. «Le moment le plus dur de (s)a carrière.»

AFP Agence France-Presse

En larmes à plusieurs reprises pendant son parcours médiatique transformé en chemin de croix, le skieur de Serre-Chevalier a échoue à seulement trois centièmes de la troisième place du Suisse Marco Odermatt et à 31 centièmes de l'or remporté par Franjo von Allmen.

À un cheveu du grand bonheur

«Trois centièmes, on peut les trouver de partout si je fais le détail avec la caméra, mais ça ne m'intéresse pas. La dure réalité du sport de haut niveau, c'est qu'aujourd'hui il y a trois mecs sur la boîte et il y a un mec qui est 4e, et celui-là c'est moi, à trois centièmes, et c'est dur», a lâché Nils Allègre, les yeux rougis, en zone mixte. «C'est extrêmement dur sportivement. C'est le moment le plus dur de ma carrière. Aujourd'hui je suis inconsolable», a-t-il ajouté.

Si Nils Allègre, 32 ans, était aussi abattu c'est parce qu'il est passé à un cheveu du grand bonheur avec son dossard 1. Mais aussi, et peut-être même surtout, parce que ce n'est pas la première fois que cela lui arrive.

Souvent à «la place du con»

Vainqueur d'un super-G en Coupe du monde en 2024, il a accumulé les places d'honneur ces derniers mois avec deux quatrièmes places en décembre (la «place du con», disait-il alors) et une cinquième place dans la descente de Kitzbühel en janvier. À Bormio, après une belle huitième place en descente samedi, il a encore fait cinquième, à 13 centièmes du podium, dans le combiné par équipes lundi avec Clément Noël.

«J'ai fait trois fois quatrième cette année, deux fois cinquième, c'est très dur à avaler. Je ressens frustration, déception, colère et quand même de la fierté de mon état d'esprit de la semaine, de mon engagement, de mon courage. Mais je suis en colère contre le coup du sort», a-t-il encore dit, avant de repartir le pas lourd.