Lundi, la Suisse a décroché quatre médailles (deux d'or, une d'argent et une de bronze). Autant dire qu'au lendemain, il risque d'y avoir une petite gueule de bois puisque les chances de monter sur le podium sont plus rares.

Les Suissesses auront du mal à faire aussi bien que leurs homologues

Les Suissesses auront du mal à faire aussi bien que leurs homologues

Matthias Davet Journaliste Blick

La victoire du naturel sur le superficiel

Ce lundi, j’étais du côté de Livigno pour vivre, avec le fan’s club de Mathilde Gremaud, le sacre de la Fribourgeoise. Je ne vais pas vous mentir: entendre un Lyoba retentir dans le ciel italien alors qu’on a plutôt l’habitude de l’écouter après une victoire de Gottéron à la BCF Arena, ça fait quand même quelque chose (ne vous inquiétez pas, lecteurs vaudois ou genevois, j’aurais dit pareil pour votre hymne).

La Gruérienne a battu Eileen Gu. La Chinoise était coachée par Misra Torniainen, un entraîneur qui a «trahi» Mathilde Gremaud juste avant les Jeux. Mais promis, dans le clan fribourgeois, on n’a pas voulu parler de revanche après le titre olympique.

Par contre, les deux femmes sont totalement différentes. Tandis que Mathilde Gremaud est une femme simple, naturelle et qui dit ce qu’elle pense, Eileen Gu baigne dans le superficiel. Il suffit de voir sa tête lors de son passage en zone mixte. Une moue, évidemment déçue, lorsqu’elle slalomait entre les caméras. Et un sourire si faux lorsque celles-ci étaient allumées. Amusant à voir de loin.

La Fribourgeoise, de son côté, n’a pas hésité à relever sa veste pour montrer sa blessure après son crash à l’entraînement et l'avoué: «J'ai l'impression que ce double titre olympique a été réalisé par quelqu'un d'autre que moi, tellement c'est surréaliste.» Un bon bol d’air frais.

1 Les principaux rendez-vous du jour

BIATHLON

13h30 20km individuel hommes (Burkhalter, Stalder, Harweg et Finello) 🏅

HOCKEY SUR GLACE

21h10 Tournoi féminin, tour préliminaire: Finlande-Suisse

LUGE

17h00 Monoplace femmes 3ème manche (Maag)

18h34 Monoplace femmes 4ème manche (Maag) 🏅

PATINAGE ARTISTIQUE

18h30 Messieurs, programme court (Britschgi)

SKI ALPIN

10h30 Combiné par équipe descente femmes (Suter/Rast, Flury/Holdener, Schmitt/Meillard, Durrer/Christen)

14h00 Combiné par équipe slalom femmes 🏅

SKI DE FOND

9h15 Sprint classique F, qualifications (Fähndrich, Fischer, Meier, Weber)

9h55 Sprint classique H, qualification (Grond, Naef, Riebli)

11h45 Sprint classique F, quarts de finale

12h15 Sprint classique H, quarts de finale

12h45 Sprint classique F, demi-finales

12h57 Sprint classique H, demi-finales

13h13 Sprint classique F, finale 🏅

13h25 Sprint classique H, finale 🏅

SKI FREESTYLE

12h30 Slopestyle Hommes Finale (Gubser, Ragettli)

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse

Andri Ragettli (ski freestyle). Ce lundi, le ski freestyle suisse avaient les yeux rivé sur la piste de slopestyle, du côté de Livigno. Mathilde Gremaud y a décroché un magnifique titre olympique. 24 heures plus tard, Andri Ragettli pourrait faire de même, sur le même tracé. Tout est entre ses mains désormais.

La Suissesse

Nadine Fähndrich (ski de fond). Deuxième du sprint classique de Val di Fiemme plus tôt dans la saison, la Lucernoise peut nourrir des ambitions tant en sprint classique qu'en sprint par équipes du côté de Predazzo où auront lieu les épreuves de ski de fond. Ce mardi, elle va donc faire son entrée en lice dans le sprint classique.

3 La performance suisse de la veille

Mathilde Gremaud (ski freestyle). Double championne olympique. Y a-t-il vraiment besoin d'en dire plus pour saluer l'incroyable performance de la Gruérienne? Elle n'a laissé aucune chance à ses concurrentes et a même pu réaliser un dernier run «pour beurre», drapeau suisse autour du cou. Un délice pour les photographes (voir ci-dessous). Allez, on a quand même une petite pensée pour Gregor Deschwanden, médaillé de bronze surprise sur le saut à skis.

4 La performance internationale de la veille

Après sa démonstration dimanche en skiathlon, le fondeur norvégien Johannes Klaebo poursuit sa quête du record de titres olympiques, mardi lors du sprint classique des JO de Milan Cortina. Seul au monde à l'arrivée de la première épreuve masculine, après une accélération fulgurante dans la «Zorzi», la dernière bosse du parcours olympique, le redoutable Nordique a envoyé un message de plus à la concurrence. Avec désormais six médailles d'or, après les trois de 2018 en Corée du Sud et les deux de Chine en 2022, le natif de Trondheim n'est plus qu'à deux unités du record aux Jeux d'hiver, tous sports confondus. Et il reste cinq épreuves.

5 L'image de la veille

Accrochez cette image de Mathilde Gremaud au Louvre!

6 Le chiffre du jour

90%. Pas assez politisée? Trop éclatée? Difficile à suivre? La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques a fait parler. Pourtant, Christophe Dubi, directeur exécutif des Jeux pour le CIO, a précisé que 90% des gens interrogés dans le cadre d'un sondage ont apprécié cette soirée de vendredi. 70% on même dit qu'il s'agissait de la cérémonie d'ouverture la plus mémorable de l'histoire des Jeux olympiques.

7 L'histoire du jour

Sur son lit d'hôpital après un accident de la route qui l'a grièvement blessée et privée des JO de Pékin, la fondeuse brésilienne Bruna Moura s'est fait une promesse «surréaliste»: guérir et revenir à la compétition. Promesse tenue quatre ans plus tard pour les Jeux en Italie.

Fin janvier 2022, Moura voyageait comme passagère dans un van entre l'Autriche et l'Allemagne, où elle devait prendre un avion pour la Chine. Elle n'est jamais arrivée à l'aéroport. Le véhicule a fait une embardée qui a coûté la vie au conducteur. Elle a été héliportée vers un hôpital avec des fractures de trois côtes, d'un bras et du pied gauche, ainsi que des lésions pulmonaires.

«Dès les premiers jours après l'accident, je me disais que j'allais me qualifier pour 2026. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était un rêve et j'allais me battre pour lui», raconte la skieuse de 31 ans dans un entretien à l'AFP. Moura disputera trois épreuves de ski de fond lors de ces Jeux: le sprint classique (ce mardi), l'individuel skate 10 km (jeudi) et le sprint libre par équipes (mercredi 18 février), organisés à Tesero, dans le Trentin-Haut-Adige.

8 Les coulisses des JO

Vous voyez évidemment les images filmées à l'aide de drones tout au long des différentes épreuves. Le bruit ne gêne-t-il pas les athlètes? C'est une question (très sérieuse) qui a été posée à Pierre Ducrey, le directeur des sports du CIO: «Les images que vous voyez sont innovantes, et nous veillons à ce qu'elles ne nuisent pas aux Jeux. Cela fait partie d'une évolution technologique. Certaines personnes ne sont pas habituées à voir les ombres sur le terrain ou au bruit, mais nous maîtrisons cette intégration, et les résultats ont déjà pu être vus dès ce premier week-end de compétition.»

9 Le quiz du jour