Les Jeux de Milan-Cortina s'ouvrent ce vendredi

Ça y est, les Jeux olympiques de Milan-Cortina débutent ce vendredi, avec la cérémonie d'ouverture à San Siro. Comme tous les jours durant ces JO, Blick vous donne les infos essentielles à ne pas rater.

Grégory Beaud Journaliste Blick

En me promenant autour du Duomo de Milan, jeudi après-midi, je n'ai pas franchement eu l'impression que les Jeux olympiques allaient être ouverts un jour plus tard. C'est le problème d'organiser des JO dans une métropole de près de 4 millions d'habitants. Surtout lorsque l'immense majorité des épreuves ne s'y dérouleront pas.

Alors oui, les boutiques milanaises surfent sur l'évènement avec des devantures sportives et aux couleurs des anneaux olympiques. Mention spéciale au designer qui a remplacé les pierres de curling par des théières dans une vitrine du plus bel effet. Malgré ce beau geste, il y a fort à parier qu'il faudra plutôt chercher l'effervescence du côté de Bormio ou de Cortina d'Ampezzo, là où les épreuves masculines et féminines de ski se dérouleront.

Laissons-nous surprendre

Dans une semaine, le choc au sommet entre l'Inter et la Juventus se déroulera dans le stade où aura lieu la cérémonie d'ouverture. Oui, les anneaux vont rapidement devoir céder leur place au ballon rond. Comment peut-il en être autrement dans un pays qui a érigé le football en religion?

Mais j'ai tout de même envie de me laisser surprendre. Avec l'arrivée des fans de hockey sur glace, de patinage de vitesse ou de patinage artistique en ville, l'atmosphère devrait tout de même changer ces prochains jours. Même si je me réjouis énormément du début de ces Jeux olympiques et, évidemment, du tournoi de hockey sur glace avec les stars de NHL, je pense que les gens se rendant en montagne vivront une expérience olympique plus «vraie».

Mais n'est-ce, finalement, pas ce qu'il y a de plus logique? Et c'est peut-être un argument de plus en faveur des JO 2038 en Suisse, dans un pays alpin et sans épicentre disproportionné?

1 Les principaux rendez-vous du jour

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE

20h00 (en direct sur Blick)

CURLING

10h05 Italie - Suisse, tour préliminaire double mixte

HOCKEY

14h40 Tchéquie - Suisse, tour préliminaire femmes



2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse

Nino Niederreiter (hockey sur glace). C'est la surprise du chef. Alors que les joueurs de NHL sont engagés en championnat jusqu'au dernier moment, le Grison, lui, a pu trouver un créneau pour débarquer à Milan et y porter le drapeau lors de la cérémonie d'ouverture de vendredi soir dans le stade de San Siro. «El Nino» est un ambassadeur logique, lui qui est devenu le premier joueur suisse à franchir la mythique barre des 1000 matches en NHL. Il succède à un autre hockeyeur grison, Andres Ambühl, dans la liste des porteurs de drapeau.

La Suissesse

Fanny Smith (skicross). La Vaudoise disputera ses cinquièmes Jeux olympiques et a fort logiquement été honorée pour représenter la délégation suisse au moment de son entrée dans le stade de football. Comme c'est devenu une habitude, Swiss Olympic a décidé de mettre en avant un homme et une femme lors de la cérémonie d'ouverture. Il s'agit du troisième binôme à être créé. Fanny Smith est la première romande depuis Stan Warinka (2012) à obtenir un tel honneur. En hiver, c'est Stéphane Lambiel, le dernier à avoir été choisi. C'était à Vancouver.

3 La performance suisse de la veille

Pour l'instant, peu de sports ont vraiment commencé. Parmi eux, on peut noter le curling mixte. Le couple (dans les deux sens) Briar Schwaller-Hürlimann et Yannick Schwaller ont déjà disputé trois matches, dont deux ce jeudi. Le bilan est correct, avec deux victoires face aux paires estoniennes et sud-coréennes, et une défaite face aux Américains.

4 La performance internationale de la veille

Les Italiens ont clairement impressionné sur la Stelvio de Bormio. Les Transalpins ont pris les trois premières places du deuxième entraînement en vue de la descente olympique. Si Mattia Casse a raté une porte, Florian Schieder et, évidemment, Giovanni Franzoni sont juste derrière lui. S'il faudra se méfier de l'équipe italienne, on peut se montrer rassurant dans le camp suisse: tous les skieurs se sont relevés avant la ligne d'arrivée.

5 L'image de la veille

L'hôtel Excelsior Gallia de Milan était une forteresse jeudi en raison de la venue du vice-président américain, JD Vance, et du Secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, à quelques heures de la cérémonie d'ouverture. Cette visite a été précédée par une série de cyberattaques contre plusieurs sites olympiques. Les organisateurs milanais ont pointé la Russie du doigt au moment de communiquer sur cet incident qui n'a pas eu de conséquence majeure.

6 Le chiffre du jour

175. C’est le nombre total de représentants de la Suisse annoncés pour les épreuves de Milan-Cortina 2026. Un chiffre en hausse par rapport à Pékin 2022 (168) et légèrement au-dessus de PyeongChang 2018 (173).

7 L'histoire du jour

Le patron de l'Agence mondiale antidopage (AMA) a fait part jeudi de sa gêne au sujet de la présence à Milan de la Russe Eteri Tutberidze, qui entraînait la jeune patineuse Kamila Valieva au centre d'une affaire de dopage voici quatre ans. «Si vous me demandez mon sentiment, je ne me sens pas à l'aise avec sa présence ici aux Jeux olympiques», a déclaré le Polonais Witold Banka, président de l'AMA depuis 2020, lors d'un point presse. Eteri Tutberidze, qui a porté vers l'or olympique les patineuses couronnées en individuel en 2014, 2018 puis 2022, accompagne dans la capitale lombarde la jeune Russe Adeliaa Petrosian, qui concourt sous bannière neutre en raison de la guerre en Ukraine.

8 Les coulisses des JO

Des militants de Greenpeace ont manifesté jeudi à Milan contre le parrainage des Jeux olympiques de Milan Cortina par le géant énergétique Eni, estimant que les émissions de combustibles fossiles menacent la viabilité des sports d'hiver. Brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire «Chassez les pollueurs des Jeux», les militants ont installé une maquette des anneaux olympiques recouverte de pétrole noir devant la cathédrale, dans le centre de Milan, à la veille de la cérémonie d'ouverture de l'évènement.

9 Le quiz du jour