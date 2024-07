Une double médaillée olympique suisse fait son entrée en lice

Nina Christen (à dr.) a porté le drapeau vendredi lors de la cérémonie d'ouverture.

Bonjour,

Au moment de préparer ce texte introductif, je me suis retrouvé dans une grande hésitation puisque j'avais deux titres et je ne savais pas lequel choisir. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je n'avais pas titre.

Ces précieuses minutes de gagnées m'ont permis de rattraper celles perdues plus tôt dans la journée à un des innombrables barrages policiers. Je vous explique le contexte: J'avais rendez-vous dans un café situé dans une rue. À son extrémité située côté Bastille, un barrage avec deux policiers bloquait le passage. A suivi un dialogue digne d'un Audiard sans inspiration:

- Bonjour, j'ai rendez-vous là-bas (en pointant du doigt le lieu)

- Désolé, cette rue est fermée.

- Mais on m'a dit que c'était dans la Rue de la Lappe.

- Monsieur, je viens de Nantes, je ne sais pas où c'est.

- Vous la gardez depuis le début de journée.

- Désolé personne ne passe.

On ne nous l'apprend pas au centre de formation des journalistes, mais la débrouillardise est une qualité dans ce métier. En prenant la ruelle suivante, j'ai pu revenir via un passage qui n'était pas gardé. Me revoilà donc sur la fameuse ruelle, derrière le Cerbère qui ne se doute pas de ce qui se trame dans son dos. L'autre bout de cette ruelle? Ouvert, comme si de rien n'était.

Quand je lis que des dizaines de milliers de policiers sont mobilisés à Paris, je commence à comprendre un peu mieux pourquoi.

Bonne lecture.

Ah oui vous auriez pris quel titre, vous: «Police partout, Logique nulle part» ou «La Police jusqu'à la (fo)lie»?

1 Les principaux rendez-vous principaux du jour

CANOË-SLALOM

Kayak Mono-place dames.

15h30. Demi-finales et finales (ev. Alena Marx)

ÉQUITATION

Concours complet

10h00. Cross (avec l'équipe de Suisse: Robin Godel, Mélody Johner, Nadja Minder et Felix Vogg).

ESCRIME

Epée messieurs.

13h15. Entrée en lice d'Alexis Bayard

20h40. Finales (ev. Alexis Bayard)

JUDO

Moins de 52 kilos dames.

Dès 10h00 (avec Binta Ndiaye)

TIR

Dès 9h15. Carabine à air comprimé 10 m femmes (Nina Christen et Audrey Gogniat)

TENNIS

Deuxième jour du tournoi (Stan Wawrinka et Viktorija Golubic)

VTT

14h10. Courses dames (Alessandra Keller et Sina Frei)

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse

Alexis Bayard (escrime). L'envie de pouvoir titrer «C'est fort Bayard» à 20h40 est immense. Après avoir été réserviste à Tokyo, le Valaisan va vivre ses premiers Jeux olympiques à Paris – et dans le sublime écrin du Grand Palais. Il revient de loin, surtout. L'épéiste pensait à arrêter sa carrière avant d'être repêché en dernière minute pour les Jeux. Ce dimanche, il a l'occasion de vivre un rêve éveillé en cas de grosse performance. Il affrontera le Belge Neisser Loyola, No 22 mondial, au premier tour. Alexis Bayard pointe six rangs devant son adversaire.

La Suissesse

Jenny Stadelmann (badminton). Née en Thaïlande, elle s'appelle Jenjira Stadelmann. Mais tout le monde l'appelle «Jenny». Actuellement, la Bernoise est matricule 84 au classement mondial. Un niveau plus que respectable pour la badeuse de 24 ans. À 16 ans, alors qu'elle vivait toujours en Thaïlande, elle a failli donner un coup de volant radical à sa carrière pour changer de direction. Son but? Devenir vétérinaire. Binationale par son père, elle a visité la Suisse à cet instant pour plusieurs semaines. C'est là qu'elle a suivi un entraînement du côté de Saint-Gall... et n'a plus arrêté. Ni quitté la Suisse, d'ailleurs. Chez les hommes, Tobias Küenzi fait également son entrée en lice ce dimanche.

3 Les performances suisses de la veille

L'équipe de Suisse de concours complet est en lice pour réaliser un bon classement après l'épreuve de dressage. Le trio composé de Felix Vogg, Melody Johner et Robin Godel se trouve en effet à la sixième place après l'épreuve de dressage. En individuel, le premier nommé a réalisé la meilleure prestation puisqu'il est classé cinquième. Le Fribourgeois, lui, est vingtième tandis que la Vaudoise est la moins classée des trois avec une 55e place. Le concours complet va se poursuivre ce dimanche avec le cross. Fin de l'épreuve: ce lundi.

4 Les performances internationales de la veille

La Chine est imbattable en plongeon synchronisé à trois mètres. Ce samedi, le duo composé de Chang Yani et Chen Yiwen a été impérial sur le plongeoir. Il s'agit tout simplement du sixième titre olympique consécutif pour l'Empire du Milieu. Impressionnant.

5 L'image insolite de la veille

Les routes du contre-la-montre avaient l'air particulièrement glissante. Il suffit de poser la question à ce pauvre mécanicien de l'équipe américaine. Celui-ci s'est vautré en tentant de venir en aide à la cycliste Taylor Knibb.

6 Le chiffre du jour

10. La tireuse géorgienne Nino Salukvadze dispute ses dixièmes Jeux olympiques après avoir commencé sa carrière en 1988 à Séoul. Si elle porte aujourd'hui les couleurs de l'ancienne république soviétique, elle était évidemment membre de l'URSS lors de sa première apparition à ce niveau. Elle a remporté trois médailles durant cette période, une de chaque métal. Elle ne s'est pas qulifiée pour la finale du pistolet à 10 mètres. Elle aura une autre chance ce vendredi à 25 mètres.

7 L'histoire du jour

Hubert Bonisseur de La Bath, plus connu sous le nom de OSS 117, était-il au micro lors de la cérémonie d'ouverture? L'inénarrable personnage campé par Jean Dujardin a une manie de ne pas vraiment se soucier de la provenance des gens. Ainsi confond-il allègrement la Chine et le Japon entre plein d'autres blagues racistes et phrases douteuses. Vendredi soir, lorsque la Corée du Sud a été confondue avec la Corée du Nord, on était en droit de se demander si c'était ce bon «Sacré Hubert» aux manettes. Par chance, il n'y a pas eu trop de conséquences. Les plates excuses du CIO et une remontrance de la part de l'ambassadeur ont suffit.

8 Les coulisses des JO

Ce samedi était synonyme de premier jour de compétition au Grand Palais. Et autant dire que le lieu de compétition était impressionnant. L'ambiance à chaque touche d'un Français ou d'une Française valait le détour. D'ailleurs, la Suissesse Pauline Brunner avoue que c'est le meilleur lieu où elle a tiré dans sa carrière.

9 Le quiz du jour

Réponse de la veille: Nina Christen et Nino Schurter ont cumulé cinq médailles aux JO (Une d'or et une de bronze pour la tireuse, une de chaque métal pour le vététiste).

10 Le sondage du jour