C'est l'heure du bilan de Milan

Ce dimanche, c'est la dernière journée des Jeux olympiques de Milan-Cortina. L'heure est au bilan, même si des médailles suisses vont encore tomber.

Matthias Davet Journaliste Blick

Bonjour,

Voilà, c'est fini. Ce dimanche, je prends la route pour Vérone afin d'aller vivre la cérémonie de clôture de ces Jeux (en espérant qu'elle soit mieux que celle d'ouverture). Certes, toutes les médailles n'ont pas encore été jouées au moment où j'écris ces lignes, mais je pense qu'on peut déjà tirer le bilan de ces JO – les premiers qui sont autant disloqués.

Il y a du bien, et du moins bien, comme toujours. On ne va pas se mentir: tant dans les rues de Milan que dans celle de Bormio, l'esprit olympique se faisait plutôt rare. Oui, les cinq anneaux étaient visibles, mais la fête n'a pas atteint son plein potentiel. Le fait d'avoir peu de disciplines au même endroit n'a pas aidé.

Comparaison n'est jamais raison et là, c'est encore plus le cas. Non, il ne faut pas comparer à la parenthèse féérique de Paris. Il faudra attendre quatre ans, et voir si les Alpes françaises feront mieux. D'ici là, je vous laisse, je vais vivre un moment magique dans les arènes de Vérone.

Bonne lecture et merci de nous avoir suivis durant ces Jeux. Rendez-vous à Los Angeles!

1 Les principaux rendez-vous du jour

BOBSLEIGH

10h00 Bob à 4, 3e manche (Follador, Vogt, Rohner)

12h15 Bob à 4, 4e manche 🏅

CURLING

11h05 Tournoi féminin, finale: Suisse - Suède 🏅

HOCKEY SUR GLACE

14h10 Tournoi masculin, finale: Canada - États-Unis 🏅

SKI DE FOND

10h00 50km mass-start classique 🏅 (Kaelin)

20h00 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE À VÉRONE

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse

Michael Vogt (Bob à 4). Le meilleur moyen d'être «le Suisse à suivre»? Participer à l'une des dernèires épreuves des Jeux olympiques et donc d'être l'une des dernières chances de médailles. C'est le cas de l'équipage piloté par Michael Vogt. Mais il n'est pas seul. Deux équipages suisses peuvent encore rêver de podium après les deux premières manches de l'épreuve olympique de bob à quatre. Michael Vogt pointe au 4e rang provisoire, à seulement 0''12 du podium provisoire, Cedric Follador suit au 6e à 0''08 de son chef de file. Trois bobs allemands figurent aux trois premiers rangs.

La Suissesse

Alina Pätz (curling). Bien sûr, elle n'est pas seule dans cette équipe de curling qui va viser l'or ce dimanche à Cortina. Mais l'Uranaise a livré une demi-finale d'anthologie que sa performance en finale sera évidemment scrutée avec intérêt. Et la sextuple championne du monde n'a pas la main qui tremble au moment de jouer des pierres importantes. Alors, le titre olympique pour la Suisse?

3 La performance suisse de la veille

Marianne Fatton est impressionnante. 48 heures après avoir décroché le premier titre olympique de l'histoire du ski alpinisme, la Neuchâteloise a (presque) remis ça. Elle a réalisé une incroyable performance, surtout sur son deuxième relais, pour permettre à la Suisse de décrocher l'argent en relais mixte. Mais évidemment, il n'y a pas que elle. Jon Kistler a également été impressionnant sur les pentes de la Stelvio.

4 La performance internationale de la veille

Avec une onzième médaille d'or décrochée lors du 50 km de ski de fond - la sixième cette année -, le Norvégien Johannes Klaebo a amélioré le record de titres des Jeux olympiques d'hiver. Durant les épreuves italiennes, le champion de 29 ans a dépassé au palmarès ses trois compatriotes, les ex-fondeurs Marit Bjoergen et Björn Daehlie et l'ancien biathlète Ole Einar Bjoerndalen, tous lauréats de huit médailles d'or, le record avant les Jeux en Italie. On pourrait aussi se dire que pour gagner sa onzième médaille d'or cette année, un hockeyeur aurait dû gagner tous les titres depuis 1988 à Calgary. Mais la multiplication de certaines épreuves est un sujet que l'on garde au chaud pour un autre jour.

5 L'image de la veille

Trois bobsleighs se sont retournés samedi lors de l'épreuve de bob à, des accidents survenus à vive allure, mais sans gravité apparente. Le plus impressionnant à été l'accident de l'équipage autrichien qui s'est tout d'abord retourné à la sortie d'une courbe avant de glisser sur le flanc durant une trentaine de secondes. Le pilote Jakob Mandlbauer, 27 ans, a dû être soigné sur place avant d'être évacué sur une civière. Dans un communiqué, la Fédération internationale de bobsleigh s'est toutefois voulue rassurante en affirmant qu'il avait passé des «examens de routine» à l'hôpital.

6 Le chiffre du jour

20. La délégation suisse a vu son total passer de 17 à 20 médailles en une poignées de minutes. Le temps pour les spécialistes de saut acrobatique, de ski-alpinisme et de ski-cross de remporter trois médailles, toutes d'argent. Avec six titres, huit médailles d'argent et six de bronze, les Helvètes ont pulvérisé leur record datant de 2022 (15). Et ce n'est de toute façon pas fini vu que les curleuses sont en finale.

7 L'histoire du jour

Pour clore ces Jeux, les organisateurs ont prévu une cérémonie hommage à la beauté italienne dans le cadre antique des Arènes de Vérone. Ce dimanche soir, le sport laissera la place à l'art et au spectacle pour terminer en beauté la quinzaine olympique italienne, avec la cérémonie de clôture mettant en scène la traditionnelle parade des athlètes et l'extinction de la vasque olympique.

Alors que la cérémonie d'ouverture s'était tenue simultanément sur quatre sites pour unifier des Jeux éparpillés, la clôture se déroulera dans la belle Vérone, connue du monde entier comme le lieu du drame de «Roméo et Juliette».

Après l'harmonie, célébrée en ouverture des Jeux, c'est la «beauté en action» qui sera mise à l'honneur, dans un hommage aux arts italiens et à la beauté du geste sportif. Les organisateurs ont déjà dévoilé quelques noms qui seront à l'affiche, de Roberto Bolle, l'un des danseurs classiques les plus renommés au monde, à l'icône pop Achille Lauro, natif de Vérone.

8 Les coulisses des JO

Swiss Olympic a eu une magnifique idée pendant ces Jeux. Quelques heures après leurs médailles, les athlètes qui sont montés sur le podium étaient accessibles pour de brèves interviews vidéo. L'occasion de les voir de manière un peu plus intime et, surtout, des étoiles encore dans les yeux.

