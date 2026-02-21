La «Guerre des Étoiles» est bientôt terminée

Avec de nombreuses stars de NHL, le tournoi de hockey sur glace a été impressionnant. Comme prévu, les deux meilleures équipes sont en finale. Retrouvez le programme de Blick.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Bonjour,

Il faudra se mouiller la nuque avant d'aller à notre prochain match de hockey en Suisse après ce que nous sommes en train de vivre. Ce tournoi olympique qui regroupe les meilleurs joueurs du monde est d'un très très haut niveau.

En 2010, j'avais eu la chance de participer à la finale du tournoi à Vancouver avec le but victorieux de Sidney Crosby. Je ne connais plus l'affiche exacte, mais je me souviens qu'il s'agissait d'un match de play-off de LNB. Et sans faire injure à qui que ce soit, j'avais l'impression de ne pas voir le même sport.

Et, finalement, je crois que ce n'est simplement pas le même sport. Il faut juste en avoir conscience et accepter que ce qui rend ces Jeux olympiques si beaux, c'est qu'ils sont rares. Je ne dis pas que nous nous lasserions d'une «Guerre des Etoiles» à longueur d'année. Mais elle n'aurait plus la même saveur à force.

Alors profitons-en encore durant deux jours avant de revenir au quotidien de la National League et de la Swiss League.

Bonne journée et bonne finale pour la troisième place ce soir.

1 Les principaux rendez-vous du jour

BIATHLON

14h15 Mass-start femmes 12,5km 🏅 (Baserga, Meier)

BOBSLEIGH

10h00 Bob à 4 hommes, 1re manche (Follador, Rohner, Vogt)

11h57 Bob à 4 hommes, 2e manche

19h00 Bob à 2 femmes, 3e manche deux (Annen, Hasler)

21h05 Bob à 2 femmes, 4e manche deux 🏅

CURLING

14h05 Tournoi féminin, match pour la troisième place 🥉

19h05 Tournoi masculin, finale Grande-Bretagne - Canada 🏅

HOCKEY SUR GLACE

20h40 Tournoi masculin, match pour la troisième place 🥉

PATINAGE DE VITESSE

15h00 Hommes, départ en ligne, demi-finales (Wenger)

15h50 Femmes, départ en masse, demi-finales

16h40 Hommes, départ en ligne, finale 🏅

17h15 Femmes, départ en masse, finale 🏅

SKI ALPINISME

13h30 Relais mixte 🏅 (Fatton/Kistler)

SKI-CROSS

10h00 Compétition masculine, qualifications (Baur, Détraz, Fiva et Regez)

12h00 Compétition masculine, huitièmes de finale

12h35 Compétition masculine, quarts de finale

12h54 Compétition masculine, demi-finales

13h10 Compétition masculine, Petite Finale

13h15 Compétition masculine, Grande Finale 🏅

SKI DE FOND

11h00 Ski de fond hommes 50km départ en masse classique 🏅 (Klee, Wiger)

SKI FREESTYLE

10h45 Mixed Team Aerials Final 1re manche

11h45 Mixed Team Aerials Final 2e mache 🏅

19h30 Femmes, Halfpipe Finale 1re manche

19h59 Femmes, Halfpipe Finale 2e manche

20h28 Femmes, Halfpipe Finale 3e manche 🏅

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse

Ryan Regez (ski-cross). Champion du monde et champion olympique en titre, le Bernois d'Interlaken aurait logiquement dû figurer parmi les favoris de cette épreuve olympique. Mais Ryan Regez vit une saison bien compliqué et n'est même jamais monté sur le podium en Coupe du monde. Mais comme il a su être l'homme des grandes compétitions, peut-être qu'il saura hausser son niveau dès aujourd'hui? Alex Fiva aura toutefois probablement plus de chances de briller à Livigno.

La Suissesse

Marianne Fatton (ski alpinisme). Première championne olympique en ski alpinisme, la Neuchâteloise a l'occasion de parfaite sa collection de médailles en JO. Elle sera associée à Jon Kiesler pour tenter de décrocher une nouvelle breloque en relais mixte. Réponse dès 13h30.

3 La performance suisse de la veille

«En bas les larmes.» Malgré sa grande expérience, Fanny Smith n'a pas pu cacher ses larmes lors de sa troisième médaille aux Jeux d'hiver. En ski-cross, la Vaudoise a franchi la ligne en deuxième position et était tellement émue de pouvoir enfin vivre ces émotions aux côtés de ses proches. C'était clairement touchant du côté de Livigno.

4 La performance suisse de la veille (bis)

Le Zougois Noé Roth a décroché la médaille d'argent en Aerials, vendredi à Livigno. Grâce à ce nouveau podium, c'est lui qui a permis à la Suisse de battre le record de médailles dans les Jeux d'hiver puisqu'il a fait porter le total de la délégation à croix blanche à 16 médailles. Impressionnant.

5 L'image de la veille

L'actuel numéro un mondial de ski halfpipe néo-zélandais Finley Melville Ives a été évacué sur civière vendredi après une violente chute lors de son deuxième passage lors des qualifications olympiques à Livigno. Melville Ives, 19 ans et l'un des favoris de la compétition, a été pris en charge par les secours après avoir manqué la réception d'un saut, heurtant violemment le sol et perdant ses skis et ses bâtons. La délégation néo-zélandaise a donné des nouvelles rassurantes en fin de journée, disant que l'accidenté était dans un état «stable et positif».

6 Le chiffre du jour

6e médaille d'or? Le «Grand Chelem» à portée de skis: le fondeur norvégien Johannes Klaebo, devenu en Italie l'athlète le plus titré des Jeux d'hiver, va livrer un dernier effort samedi lors du 50 km classique pour terminer les JO de Milan Cortina avec les six médailles d'or dans sa collection.

Avec cinq titres déjà amassés, ce qui porte son total à dix, le Scandinave de 29 ans a déjà marqué l'histoire des Jeux olympiques. Il est le deuxième sportif le plus sacré, été et hiver confondus, derrière le nageur américain Michael Phelps et ses 23 médailles d'or.

7 L'histoire du jour

La fondeuse Frida Karlsson, double médaillée d'or aux JO de Milan Cortina, ressent «de légers symptômes de rhume» et a été placée en quarantaine «jusqu'à nouvel ordre», a indiqué l'équipe de Suède vendredi, sans préciser si l'athlète serait en mesure de participer au 50 km dimanche. Karlsson, 26 ans, n'a pas pris part à l'entraînement vendredi matin et a renoncé à participer à la conférence de presse prévue en début d'après-midi.

8 Les coulisses des JO

On avait prévu un sujet super en cas de médaille suisse en hockey sur glace. Amener Roman Josi à la via Romagnosi à deux pas de la maison suisse à Milan. Avouez, c'était pas si mal non? Avec l'élimination en quarts de finale, cela devenait plus compliqué de justifier le déplacement. Si seulement il y avait une via Larastalder...

9 Le quiz du jour