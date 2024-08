La Suisse va-t-elle décrocher trois médailles en trois jours?

Zoé Claessens a de belles chances de médaille ce vendredi soir.

Matthias Davet Journaliste Blick

Bonjour,

Je vous disais il y a 24 heures que je n'étais pas supporter. Et non, malgré quelques messages reçus, je n'ai pas changé d'avis en si peu de temps. Mais je vous avoue que la première médaille olympique de Roman Mityukov m'a fait plaisir pour lui.

Déjà, car le Genevois est un bon type. À chaque fois que j'ai besoin de lui pour un sujet, il me répond rapidement et est toujours atteignable. Que ce soit par téléphone ou dans son Genève natal, on arrive toujours à se parler.

Mais aussi car il est «un acharné de travail». Ce n'est pas moi qui le dis mais son pote et coéquipier d'entraînement Jérémy Desplanches, qui vivait jeudi soir sa der en individuel. Après les Jeux, l'autre Genevois va raccrocher ses palmes.

Alors de voir Roman Mityukov débarqué en zone mixte, la voix un peu tremblante pour quelqu'un qui maîtrise normalement parfaitement ses émotions, ça m'a touché. Mais pas de là à me lever sur mon siège ou à scander son nom lors de la course, je vous rassure.

Bonne lecture.

1 Les principaux rendez-vous du jour

ATHLETISME

Décathlon avec Gaio

10h05 100m. 10h55 Longueur. 12h15 Poids. 18h00 Hauteur. 20h50 400m.

11h50 100m dames, 1er tour (Kambundji, Frey et Kora)

19h10 Relais 4x400 mixte, 1er tour (avec la Suisse)

19h45 800m dames, qualifications (Werro, Rosamilia et Pellaud)

AVIRON

11h30 Messieurs, deux de pointe sans barreur. Finale (Röösli/Gulich)

12h02 Messieurs, deux de couple poids léger. Finale (Schäuble/Ahumada)

BMX RACING

Messieurs et dames. Demi-finales dès 20h00. Finale à 21h35.

(Avec Simon Marquart, Cedric Butti, Zoé Claessens et Nadine Aeberhard)

TIR

9h30 Dames. 50 mètres, Trois positions (Chiara Leone)

VOILE

13h13 Messieurs 49er, finale (Schneiter/de Planta)

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le(s) Suisse(s)

Sébastien Schneiter et Arno de Planta (Voile). Faux départ pour la medal race des 49er! Celle-ci devait avoir lieu jeudi après-midi mais a été repoussée par manque de vent. C'est donc ce vendredi après-midi, à 13h13 (si le dieu du vent le veut bien) que le duo genevo-vaudois va s'élancer pour une médaille. Pas idéalement placés, les deux hommes – qui partagent tout – vont devoir réaliser une sacrée remontée pour finir sur le podium.

La Suissesse

Mujinga Kambundji (Athlétisme). C'est l'heure pour notre chroniqueuse d'entrer en lice pour ses quatrièmes Jeux olympiques. La Bernoise, recordwoman suisse du 100 m, voudra faire autant bien qu'à Tokyo, où elle a atteint trois finales. Mais la retrouver à ce niveau est déjà une excellente performance, elle qui avait des problèmes de santé l'année dernière encore.

3 Les performances suisses de la veille

Qui d'autre que Roman Mityukov? (J'ai l'impression qu'on écrit la même chose au lendemain de chaque médaille suisse.) Le Genevois est devenu le quatrième nageur de l'histoire (après Etienne Dagon, Jérémy Desplanches et Noè Ponti) à obtenir une médaille olympique en natation. Il a fini troisième de la finale du 200 m dos derrière l'intouchable Hubert Kos et le Grec Apostols Christou. «Je le dis rarement mais je suis fier de moi», a lâché un Roman Mityukov ému après la course.

4 Les performances internationales de la veille

Et de 6 pour Simone Biles. La meilleure gymnaste de tous les temps a décroché une nouvelle médaille d'or olympique. Deux jours après avoir décroché son cinquième titre lors du concours général par équipes, elle en a fait de même mais seule. Pour elle, il s'agit d'une petite revanche après avoir dû renoncer à participer au concours général à Tokyo en raison de problèmes mentaux.

5 L'image de la veille

On n'a pas du tout parlé du plongeon depuis le début de ces Jeux olympiques (mais quelque chose est en cours, sachez-le). Pourtant, ce sport est impressionnant et quand il est synchronisé, les photographes peuvent se faire plaisir. À l'image d'Anna Szilagyi d'EPA, qui a pris en mouvement les médaillées d'or chinoises que sont Yuxi Chen et Hongchan Quan. Et c'est de toute beauté.

6 Le chiffre du jour

2. Comme le nombre de titres olympiques décrochés par Andy Murray dans sa carrière en simple. Jeudi soir, le Britannique a mis un terme à sa carrière après la défaite en double de sa paire face à celle des Américains. Forcément, c'est un grand monsieur du tennis qui tire sa révérence, lui qui a remporté à deux reprises les Jeux olympiques et trois Grands Chelems. À une époque où Djokovic, Nadal et Federer dominaient la discipline. Donc bravo et merci Sir Andy (sauf pour la finale des JO en 2012).

7 L'histoire du jour

Dans le monde, il y a sans doute des millions de personnes qui rêvent de pouvoir participer à une finale olympique. Apparemment, pas le Français Maxime Grousset. Le nageur de l'Hexagone s'est qualifié parmi les huit meilleurs athlètes du monde sur 50 m libre… et a pris la décision de ne pas concourir. Il préfère en effet se concentrer sur les séries et la demi-finale – qui se déroulent également ce vendredi – du 100 m papillon, discipline dans laquelle il est champion olympique. Une aubaine pour le Canadien Josh Liendo, qui avait terminé 9e des demi-finales sur l'aller simple.

8 Les coulisses des JO

Je confesse, j'ai merdé. Jeudi vers 17h30, les personnes abonnées à nos notifications ont reçu deux alertes coup sur coup. La première informant sur la médaille de bronze de Daniel Eich en judo. La deuxième, trois minutes plus tard, pour annoncer un coup de théâtre et la non-médaille du judoka argovien. Posé en salle de presse de La Défense Arena, j'ai été obligé de suivre ce combat sur mon ordinateur et j'ai envoyé la première notification dès que j'ai vu le carton rouge de l'Israélien. Une erreur puisque, quelques secondes plus tard, il remportait le combat. C'est malheureusement la dure loi de la précipitation. Mais promis, on ne m'y reprendra plus.

9 Le quiz du jour

Réponse de la veille: Le canoë-kayak n'a rapporté qu'une seule médaille à la Suisse dans son histoire. C'était lors des Jeux d'Atlanta, en 1996, grâce à Daniela Baumer, Sabine Eichenberger, Ingrid Haralamow et Gabi Müller (K-4 500 m femmes).

Réponse de la veille: Le canoë-kayak n'a rapporté qu'une seule médaille à la Suisse dans son histoire. C'était lors des Jeux d'Atlanta, en 1996, grâce à Daniela Baumer, Sabine Eichenberger, Ingrid Haralamow et Gabi Müller (K-4 500 m femmes).

10 Le sondage du jour