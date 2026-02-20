Nouveau record de médailles olympiques pour la Suisse

La médaille d'argent de Noé Roth en aerials de Noé Roth est historique. Elle permet à la Suisse de décrocher une 16e médaille et donc d'établir un nouveau record. Et les Jeux ne sont pas finis!

Gian-Andri Baumgartner

Avec la médaille d’argent de Noé Roth dans l’épreuve masculine d’aerials, une chose est désormais certaine: les Jeux olympiques d’hiver 2026 entrent définitivement dans l’histoire du sport suisse. Grâce à cette 16e médaille, la délégation helvétique dépasse le précédent record de 15 médailles établi aux Jeux de Jeux olympiques d'hiver de Calgary 1988, aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang 2018 et aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022.

Plus de la moitié de cette récolte historique provient du ski alpin. Les skieurs et skieuses helvétiques ont décroché neuf médailles sur les sites de Bormio et Cortina d'Ampezzo. À cela s’ajoutent trois médailles en ski acrobatique, une en saut à ski, une en ski de fond, une en hockey sur glace et une en ski-alpinisme.

Les chances d’améliorer encore ce record restent entières lors des derniers jours de compétition. En skicross masculin, la Suisse dispose de plusieurs atouts ; en ski-alpinisme, le relais mixte figure encore au programme ; et les deux équipes de curling sont également en lice pour des médailles. Un autre record est par ailleurs en ligne de mire. Aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022 comme à Jeux olympiques d'hiver de Sotchi 2014, la Suisse avait remporté sept médailles d'or — il lui manque encore un titre pour égaler cette marque.