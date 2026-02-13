Le stock de préservatifs du village olympique déjà écoulé

Les athlètes des Jeux d'hiver sont chauds! En trois jours, ces derniers ont vidé le stock de préservatifs réservé au village olympique.

Blick Sport

Les organisateurs des JO 2026 semblent avoir pris les athlètes à la légère. En ne prévoyant «que» 10'000 préservatifs pour le village olympique, ils ont sous-estimé les capacités des 2900 sportifs et sportives présents à Milan-Cortina. Ceux-ci ont déjà vidés les stocks, d'après un témoignage auprès du média italien La Stampa.

Pour comparer, sachez que l'organisation des Jeux de Paris 2024 avait prévu 300'000 préservatifs pour ses Jeux d'été. Soit environ un préservatif par jour et par athlète. La tradition – dans le but de promouvoir la prévention et la santé sexuelle – veut que des moyens de contraception soient distribués gratuitement à chaque Jeux olympiques depuis Séoul 1988.