En France, le portier d'Angers agresse un arbitre

Qu'est-il passé par la tête du portier des Ducs d'Angers, Matt O'Connor? Après un but encaissé, le Canadien, hors de lui, a été agresser l'officiel qui a validé la réussite. Celle-ci sera finalement annulée et le gardien n'a même pas écopé de pénalité.

Blick Sport

La question n'est sans doute pas de savoir si Matt O'Connor sera suspendu. Mais plutôt de combien de matches. Lors de la rencontre de Ligue Magnus entre Bordeaux et Angers, le gardien des visiteurs a pété un câble. En début de seconde période, alors que le score est de 1-0 pour Bordeaux, les Boxeurs pensent doubler la mise. À la suite d'une action confuse devant les filets et d'un portier angevin bousculé, le puck finit au fond.

L'arbitre principal, sur la base de ce qu'il a vu, décide d'accorder ce but sur la glace. Il n'en faut pas plus pour déclencher la colère de Matt O'Connor. Le portier des Ducs d'Angers pousse sa cage en direction de l'officiel, se présente en face de lui et l'agresse. Entouré par plusieurs joueurs visiteurs, l'arbitre se retrouve au sol.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Un but annulé

Pourtant, sur cette action, la seule personne pénalisée sera un coéquipier de Matt O'Connor, pour avoir projeté un adversaire dans la cage. Le gardien, lui, s'en est tiré à très, très bon compte. Et ce but n'a finalement pas été validé.

Au final, Angers s'est quand même incliné face à Bordeaux (3-2) mais l'histoire ne retiendra pas le score de ce match. Et sans doute que le nom de Matt O'Connor risque bien d'être prononcé à plusieurs reprises dans les hautes sphères de la Ligue Magnus. Car la sanction se doit d'être exemplaire, pour que ce genre de mauvais geste ne se reproduise plus jamais.