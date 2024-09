Le HC Coire est de retour dans le hockey professionnel suisse et, avec lui, ses bonnes vieilles histoires et anecdotes complètement folles! Avant le changement de millénaire surtout, il s'est toujours passé quelque chose d'inattendu dans ce club pas comme les autres.

Seize ans après sa relégation volontaire de l'ancienne LNB, le HC Coire tente un nouvel essai au niveau professionnel et est de retour au deuxième échelon! Le néo-promu a débuté l'aventure avec deux victoires (contre Winterthour et Bellinzone) et deux défaites (Sierre et Bâle). Dans une Swiss League en proie à de nombreuses turbulences, tout le monde se réjouit du retour de ce club de tradition.

Un club qui a toujours produit des joueurs exceptionnels qui ont brillé au plus haut niveau, en équipe nationale ou même en NHL. Comme Nino Niederreiter ou Enzo Corvi - et dans les années précédentes Renato Tosio, Thomas Vrabec, Edgar Salis, Dino Kessler ou Theo Wittmann. Un club qui a aussi régulièrement fait la une des journaux avec des histoires curieuses. Surtout avant le changement de millénaire.

Par exemple lorsque, au petit matin du 1er janvier 1992, une fête de la Saint-Sylvestre au «Churchill Pub» dans la vieille ville de Coire a complètement dégénéré: quelques joueurs de Coire ont arraché les lavabos et les urinoirs dans les toilettes pour hommes, inondant ainsi les lieux. S'en est suivi un rendez-vous peu agréable dans le bureau du président de Coire de l'époque, Thomas Domenig. Une facture salée et beaucoup de moqueries lors du carnaval un mois et demi plus tard sont venues sanctionner les indélicats.

Le président vire un Canadien de la NHL dans les vestiaires

D'autres jours, le légendaire Thomas Domenig, dont la patinoire de Coire porte désormais le nom, assurait lui-même le spectacle. Par exemple lorsque le président, aujourd'hui âgé de 91 ans, a jeté un cendrier sur la glace parce qu'il n'était pas d'accord avec une décision de l'arbitre. Ou lorsque, lors de la saison 1989/90, Thomas Domenig était tellement furieux des performances de l'ancienne star de la NHL John Anderson, annoncé en grande pompe mais pas vraiment en forme, qu'il s'est précipité dans les vestiaires à la pause du troisième tiers-temps en criant.

Une fois dans le vestiaire, Thomas Domenig s'est précipité vers le Canadien et l'a viré lors de son troisième match en lui disant: «Tu peux peut-être jouer dans l'équipe féminine du HC Bergün, mais pas ici!» Comme John Anderson ne maîtrisait pas le dialecte de Coire, il a d'abord dû demander à ses coéquipiers ce que le président avait dit. Puis il a fait son sac.

Promotion après une démission non acceptée

Mais, à l'image de Christian Constantin, Thomas Domenig a aussi fait en sorte que des entraîneurs démissionnaires reprennent leur poste. C'est ce qui s'est passé en 1991, lorsque le HC Coire a passé une soirée noire à l'extérieur contre Lausanne lors du tour de promotion et s'est incliné 4-16 (!). L'entraîneur de l'époque, Leo Schumacher, a perdu son sang-froid et, frustré, a jeté une bouteille en plastique sur la glace avant d'être renvoyé aux vestiaires par l'arbitre. Après le match, Leo Schumacher a déclaré aux journalistes qu'il démissionnait parce qu'il n'aurait jamais dû perdre ses nerfs.

Mais le patron Domenig a déclaré le lendemain matin: «Pas du tout - Schumacher reste!» De plus, il s'est amusé de la claque: «C'était comme voir un flipper s'allumer quand je regardais le télétexte pour suivre le résultat». Peu de temps après, le HC Coire a été promu en LNA et Leo Schumacher, décédé trop tôt il y a trois ans à l'âge de 68 ans, a été porté tel un héros sur les épaules des joueurs à travers la patinoire.

Des événements similaires à ceux des folles années 90 ne se reproduiront pas chaque semaine à Coire. Mais le club continue de briller. Que ce soit par son duo d'entraîneurs, les frères Reto et Jan von Arx, légendes du HC Davos. Par l'ex-star du ski Carlo Janka en tant que préparateur physique. Ou par la star de la NHL Nino Niederreiter, qui s'engage activement depuis des années au sein du conseil d'administration. Depuis peu, le gardien de l'équipe nationale Leonardo Genoni y siège également. Mais le HC Coire n'a plus l'intention d'employer les grands moyens comme autrefois sous Thomas Domenig. La priorité est de s'établir en Swiss League de manière durable et avec une empreinte suisse. C'est pourquoi le club de Coire veut renoncer aux étrangers dans son alignement.