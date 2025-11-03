Théo Rochette forfait pour l'équipe de Suisse

Dernière mise à jour: il y a 22 minutes

Theo Rochette reste à Lausanne! Blessé, le cador du LHC ne rejoindra pas l'équipe nationale pour le tournoi de Tampere. Le sélectionneur suisse Patrick Fischer a dû faire appel à trois remplaçants expérimentés pour la première étape de l’Euro Hockey Tour.

Blessé face à Davos, Théo Rochette restera à Lausanne se soigner cette semaine. Photo: Getty Images

Blick Sport

En raison de blessures, trois modifications ont été apportées à la sélection suisse pour le tournoi de l’Euro Hockey Tour à Tampere.

Le sélectionneur national Patrick Fischer doit se passer de Dominik Egli, Théo Rochette et Jonas Taibel. L'attaquant du LHC, en grande forme, a été touché face à Davos et est donc forfait. Pour les remplacer, le technicien a convoqué le défenseur Giancarlo Chanton (Genève-Servette HC) ainsi que les attaquants Justin Sigrist (ZSC Lions) et Dario Simion (HC Lugano).

Ces renforts complètent le groupe qui participera à la première étape de la prestigieuse compétition européenne, prévue cette semaine en Finlande.