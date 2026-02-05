Un nouveau poste pour Luca Cereda après son départ d'Ambri

Luca Cereda s'apprête à prendre la tête de l’équipe nationale suisse M20. Selon les informations de Blick, l’ancien entraîneur d’Ambri succède à Jan Cadieux et héritera d’une mission délicate au prochain Championnat du monde junior au Canada.

Dino Kessler et Stephan Roth

Les dés sont jetés. Selon les informations de Blick, Luca Cereda (44 ans) sera le nouveau head coach de l’équipe nationale suisse M20. Le Tessinois au franc-parler bien affirmé avait quitté Ambri avec fracas en octobre dernier, en même temps que le directeur sportif Paolo Duca. En cause: une rencontre entre le président Filippo Lombardi et Christian Dubé, organisée dans le dos du tandem.

Luca Cereda a dirigé Ambri durant neuf saisons. Auparavant, il avait déjà acquis de l’expérience comme entraîneur chez les juniors des Léventins, ainsi qu’aux Ticino Rockets de Biasca. Sa carrière de joueur avait pris fin prématurément à 26 ans en raison de problèmes cardiaques, lui qui avait été choisi au premier tour de la draft NHL par les Toronto Maple Leafs.

L’homme aux 26 sélections en équipe nationale connaît aussi parfaitement les coulisses de la Nati. Il a occupé le poste d’entraîneur assistant des équipes nationales M16, M18 et M20, et a déjà fait partie du staff de Patrick Fischer en équipe A.

Avec les ex-M18 au prochain Mondial M20

Lors du dernier Championnat du monde M20, au cours duquel la Suisse a livré des performances convaincantes et atteint les quarts de finale, c’est Jan Cadieux qui officiait derrière la bande. Ce dernier succédera à Patrick Fischer après le Championnat du monde en mai.

La mission de Luca Cereda ne s’annonce toutefois pas simple. Lors du prochain Mondial junior à Edmonton et Red Deer (Canada), une large partie de l’effectif relégué l’an dernier au Championnat du monde M18 devrait être de la partie. Deux talents exceptionnels constituent néanmoins des motifs d’espoir: les attaquants Jonah Neuenschwander (16 ans, Bienne) et Lars Steiner (18 ans, Rouyn-Noranda Huskies, futur joueur du HC Davos). Absent lors de la relégation, ce duo a déjà disputé deux Championnats du monde M20.

Reste à savoir si la fédération recontactera Paolo Duca. Il serait le candidat idéal pour succéder au directeur des équipes nationales, Lars Weibel, lequel a déjà été présenté comme futur directeur sportif d’Ambri.



