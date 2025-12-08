Deux forfaits en équipe de Suisse

Le sélectionneur national Patrick Fischer doit renoncer à deux joueurs pour les Swiss Ice Hockey Games: l’attaquant bernois Tristan Scherwey et le défenseur lausannois Fabian Heldner sont forfaits en raison de blessures. Ils sont remplacés par deux joueurs de Lugano: Lorenzo Canonica et David Aebischer.
La Suisse affrontera la Suède jeudi (19h45), la Tchéquie samedi (18h) et la Finlande dimanche (15h45) à la Swiss Life Arena, à Zurich.
Gardiens (2):
Stéphane Charlin (Genève), Leonardo Genoni (Zoug).
Défenseurs (8):
David Aebischer (Lugano), Tim Berni (Genève), Dominik Egli (Frölunda), Andrea Glauser (Gottéron), Dean Kukan (ZSC Lions), Simon Le Coultre (Genève), Romain Loeffel (Berne), Christian Marti (ZSC Lions).
Attaquants (14):
Sven Andrighetto (ZSC Lions), Attilio Biasca (Gottéron), Lorenzo Canonica (Lugano), Gaëtan Haas (Bienne), Grégory Hofmann (Zoug), Denis Malgin (ZSC Lions), Tyler Moy (Rapperswil), Damien Riat (LHC), Théo Rochette (LHC), Dario Rohrbach (Langnau), Sven Senteler (Zoug), Dario Simion (Lugano), Jonas Taibel (Rapperswil), Calvin Thürkauf (Lugano).