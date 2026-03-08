ATS Agence télégraphique suisse
La Chaux-de-Fonds et Viège ont rallié les demi-finales de Swiss League au terme d'un sixième match. Les Abeilles se sont imposés 2-1 à Coire et Viège est allé battre Bâle sur le même score dimanche.
Le HCC a donc bien réagi après avoir perdu les actes III et IV de cette série. Vainqueur aux Grisons grâce à des buts de Joel Scheidegger (24e) et Michael Loosli (56e), le club chaux-de-fonnier affrontera Viège, pour une place en finale.
Le champion en titre a également dû s'employer pour passer l'épaule contre Bâle. Pour rappel, Viège et La Chaux-de-Fonds sont les deux seules équipes candidates à une promotion en National League.
L'autre demi-finale opposera Sierre, vainqueur de la saison régulière, à Olten.
Swiss League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Sierre
50
103
108
2
HC Thurgau
50
38
93
3
EHC Visp
50
29
93
4
HC La Chaux-de-Fonds
50
23
92
5
EHC Chur
50
37
91
6
EHC Bâle
50
28
91
7
EHC Olten
50
35
75
8
GCK Lions
50
0
71
9
EHC Winterthur
50
-52
52
10
Bellinzona Snakes
50
-111
34
11
EHC Arosa
50
-130
25
