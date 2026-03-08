Les affiches des demi-finales de Swiss League sont connues: Viège et La Chaux-de-Fonds s'affronteront, tout comme Sierre et Olten.

La Chaux-de-Fonds et Viège s'affronteront en demi-finales de play-off

La Chaux-de-Fonds et Viège ont rallié les demi-finales de Swiss League au terme d'un sixième match. Les Abeilles se sont imposés 2-1 à Coire et Viège est allé battre Bâle sur le même score dimanche.

Le HCC a donc bien réagi après avoir perdu les actes III et IV de cette série. Vainqueur aux Grisons grâce à des buts de Joel Scheidegger (24e) et Michael Loosli (56e), le club chaux-de-fonnier affrontera Viège, pour une place en finale.

Le champion en titre a également dû s'employer pour passer l'épaule contre Bâle. Pour rappel, Viège et La Chaux-de-Fonds sont les deux seules équipes candidates à une promotion en National League.

L'autre demi-finale opposera Sierre, vainqueur de la saison régulière, à Olten.