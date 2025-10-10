Sierre est leader de Swiss League depuis mercredi soir. Les Valaisans ont un match de plus que Thurgovie, mais paraissent sur la bonne voie. Le point avec Chris McSorley, un entraîneur heureux.

Avec Sierre, Chris McSorley effectue un retour réussi sur le banc. Photo: Pius Koller

Grégory Beaud Journaliste Blick

En ce début de semaine, le HC Sierre avait droit à une petite mise au vert puisque les Valaisans disputaient deux matches en deux jours à Coire. L'air des Grisons a visiblement fait du bien à Chris McSorley et ses ouailles, puisque les Valaisans sont revenus à la maison avec cinq points dans les bagages et une première place au classement avec un point d'avance sur Thurgovie.

Le club de Graben a disputé un match de plus que ses rivaux, mais pas de quoi doucher l'enthousiasme de Chris McSorley. «Quand tu es premier, tu peux te comporter comme si tu étais le roi du monde, rigole le Canadien. Il ne faut pas compter sur moi pour agir de la sorte.»

Mais l'expérimenté technicien sait pertinemment que la route est encore longue. «Ce que cela change? Cela montre que la direction est la bonne, précise-t-il. Depuis que je suis là, nous avons beaucoup fait beaucoup de promesses. Ce bon début de saison prouve que nous faisons les choses de la bonne manière.»

7 victoires et 2 défaites

Après neuf matches, le HC Sierre possède 21 points au compteur: 7 victoires et 2 défaites. Une surprise pour lui? «Le premier jour, j'ai demandé aux gars s'ils voulaient être bons ou excellents, se souvient-il. Tout le monde voulait être excellent. Je leur ai dit que ce serait un immense sacrifice et un challenge de tous les jours. Tout le monde était d'accord et nous poussons dans cette direction depuis. J'ai toujours cru que nous pouvions avoir du succès avec ces gars.»

Le succès précoce pourrait-il rendre son équipe moins impliquée dans cette quête de l'excellence souhaitée? «D'expérience, je sais qu'il y a toujours un risque que les joueurs se relâchent. Mais je pense qu'ils n'ont pas envie de devoir assumer les conséquences si cela arrive (rires). La plus grosse haie que nous avons dûe franchir jusqu'à présent, c'était de leur faire croire que nous pouvions être une équipe très forte. Aujourd'hui, tout le monde en a conscience. Cela devrait nous aider à progresser encore.»

Résultats à la hauteur du jeu

Si les victoires sont nombreuses en ce début de saison, Chris McSorley met d'autres choses en lumière: la qualité des performances de ses joueurs: «Si l'on regarde le nombre de shoots, nous sommes de loin la meilleure équipe de Swiss League avec près de 40 tirs cadrés par match. Nous sommes loin devant les autres. Nous avons également le meilleur power-play de la Ligue. Ce sont des bons indicateurs de la qualité de nos prestations.»

Pour l'heure, le meilleur compteur des Sierrois est... le défenseur Mike Völlmin. «Je lui ai dit que j'espérais le voir rendre le maillot distinctif le plus vite possible, éclate-t-il de rire. Je n'ai pas envie que ce statut ne change qui il est sur la glace. Mais pour redevenir sérieux, cela me fait plaisir pour lui. Il suit le plan et joue toujours juste. Qu'il en profite le temps que cela durera.»

«Les gens ne dansent pas encore sur les tables»

En Valais, Chris McSorley est arrivé avec des rêves de promotion et une nouvelle patinoire. Depuis l'acceptation du projet d'arène en juin dernier, les planètes semblent s'aligner pour l'Ontarien. «Les gens ne dansent pas encore sur les tables après les matches, image-t-il. Toutefois, je sens un enthousiasme et une belle énergie dans la ville. Les fans sont contents de venir au match et les gens commencent vraiment à croire qu'un futur en National League est possible.»

Et lui, y croit-il davantage aujourd'hui? «Plus encore, oui! Nous avons déjà opéré de nombreux changements et cela va continuer. Aujourd'hui, je me rends compte que nous pouvons être des candidats à une promotion. L'objectif n'est pas de gagner le championnat de Swiss League, mais de remonter dans l'élite près de 40 ans après notre dernière saison en LNA.»

N'est-ce pas trop tôt pour parler de promotion? «Non, rigole-t-il. Il n'est jamais trop tôt! Je suis conscient que les obstacles sont nombreux, sans même parler du championnat et des matches à gagner. Notre dossier doit également être accepté. Pour l'heure, il se peut que ce ne soit pas encore le cas. Mais nous devons être continuellement sur le pas de porte et taper jusqu'à ce que cela s'ouvre. C'est ma mentalité depuis que je suis ici et je serai sur le dos des joueurs pour qu'ils continuent d'avoir la même.»