Ajoie, Ambri et Kloten seront-ils sauvés avant même de jouer un éventuel play-out? Viège et La Chaux-de-Fonds, les seuls clubs de Swiss League ayant des espoirs de promotion, risquent en effet d'être malmenés en quarts de finale des play-off.

Marcel Allemann

Les play-off de la Swiss League débutent mardi. Viège et La Chaux-de-Fonds sont les deux seules équipes qui peuvent être promues.

Pour rappel, avant la saison, cinq équipes flirtaient encore avec une possible promotion. Mais Sierre n'a pas obtenu de licence pour la National League en raison de ses infrastructures, Bâle, en plein essor, s'en est vu refuser une pour des raisons économiques et Olten s'est retiré volontairement en cours de saison. Il ne reste donc plus que le duo pré-cité.

Les Haut-Valaisans se lancent dans la course en tant que tenants du titre et après avoir défié Ajoie la saison dernière en barrages. Mais Viège est sous pression dès les quarts de finale des play-off ce mardi. Son adversaire bâlois a certes été battu 4-1 en finale des play-off 2025, mais il est devenu cette saison un adversaire redoutable. Les cinq duels de la saison régulière ont été perdus par Viège. «Bâle sera un adversaire redoutable, mais nous en avons déjà connu un la saison dernière avec Sierre en quarts de finale», déclare le CEO Sébastien Pico.

Deux claques contre Coire, l'adversaire des play-off

Parti comme grand favori, La Chaux-de-Fonds a vécu jusqu'à présent une saison compliquée et a licencié son entraîneur en cours de route. Deux fois champion, Louis Matte a dû partir il y a un mois et a été remplacé par le Finlandais Teppo Kivelä. Cette mesure n'a pas permis aux Neuchâtelois de prendre la tête du classement - ils ont terminé la saison régulière à la 4e place et ont perdu quatre de leurs cinq derniers matches.

Parmi eux, une défaite 7-2 à domicile contre Coire, ce qui est important dans la mesure où les Grisons sont leur adversaire en quart de finale. Et ce n'est pas le seul revers contre Coire. En janvier, l'équipe jeune et sans étrangers de Reto et Jan von Arx avait déjà battu les Abeilles... 7-1. Trois jours plus tard, Louis Matte perdait son poste. Un autre avertissement pour La Chaux-de-Fonds : Coire est dans le coup en ayant gagné six de ses sept derniers matches. «Coire est vraiment bon, mais tout recommence à zéro», assure néanmoins, confiant, le directeur sportif et entraîneur adjoint Loïc Burkhalter.

Une lutte inutile pour la survie en National League?

Dans ces conditions, il ne serait pas très surprenant que Viège et La Chaux-de-Fonds soient éliminés dès les quarts de finale. Ce qui provoquerait alors des cris de joie du côté d'Ajoie, mais aussi à Ambri ou Kloten. Car sans titre de champion de Viège ou de La Chaux-de-Fonds, le barrage de promotion-relégation serait annulé, et sans la qualification pour les demi-finales d'au moins l'un des deux, la finale des play-out serait elle aussi déjà annulée. La fin de saison en National League deviendrait alors inutile pour les équipes classées entre la 12e et la 14e place.

Mais si La Chaux-de-Fonds ou Viège s'impose, les choses pourraient devenir difficiles. En effet, depuis cette saison, le champion peut faire venir des étrangers des autres clubs de Swiss League pour le barrage de promotion-relégation dans le cadre d'une fenêtre de transfert extraordinaire nouvellement créée. Viège, La Chaux-de-Fonds et Sierre se sont déjà mis d'accord avant la saison par un gentlemen agreement pour céder leurs étrangers dans ce cas.