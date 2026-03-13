Du côté de La Chaux-de-Fonds, l'appétit vient en gagnant

Dès ce vendredi, La Chaux-de-Fonds défie le HC Viège en demi-finales de Swiss League. Les deux clubs sont les seuls à briguer une promotion dans l'élite.

Grégory Beaud Journaliste Blick

En ce jeudi matin, la patinoire des Mélèzes a vu sa glace n'être griffée que durant une grosse trentaine de minutes. Le temps pour l'entraîneur, Teppo Kievelä, de faire une dernière mise en place tactique avant que toutes les Abeilles ne se réunissent au centre de la patinoire pour un speech. Après avoir battu Coire en quarts de finale, les Chaux-de-Fonniers sont conscients que la marche sera plus haute en défiant Viège, champion en titre.

«Ce n'est pas une finale avant l'heure, tempère toutefois Loïc Burkhalter, directeur sportif et coach assistant du HCC. C'est une bonne demi-finale entre le champion en titre et celui d'il y a deux ans.» Le fait que les deux formations soient les deux seules à vouloir briguer une promotion ne change rien. «Nous avons déjà suffisamment de choses à penser en préparant ce match, sourit Teppo Kievelä. Ce ne sont pas le genre d'éléments qui nous font perdre trop de temps.»

La belle victoire face à Coire, par contre, le Finlandais en parle plus volontiers. «C'était une série dure face à un adversaire qui patine beaucoup et met énormément d'intensité.» Son assistant appuie: «Je suis fier de la manière dont l'équipe a prouvé qu'elle était capable de se faire mal dans des rencontres très physiques. Il a fallu une bonne dose de caractère pour nous en sortir.»

Un avantage pour la suite?

Une question demeure après ce quart de finale acharné. Est-ce un avantage d'avoir dû se retrousser les manches pour franchir le premier obstacle par rapport à une série «trop facile» qui pourrait endormir une équipe? «Je te répondrai dans un mois», rigole Loïc Burkhalter. «Nous avons suffisamment d'expérience dans ce vestiaire pour ne pas lever la garde si nous gagnons une série de play-off 4-0, contre le défenseur Anthony Huguenin. L'essentiel, c'est d'avoir passé et de n'avoir pas eu besoin de jouer sept matches. C'est surtout ça qui peut être important pour la suite.»

Car la suite est déjà sur le pas de la porte. Ce vendredi, c'est un HC Viège détenteur de l'avantage de la glace que les Neuchâtelois du Haut croiseront. «Une équipe très bien structurée, précise Teppo Kievelä. À force, nous nous connaissons bien et il sera difficile de prendre son adversaire par surprise.»

Attentes parfois «trop élevées»

Cette saison, le HCC a déjà soulevé un trophée puisque les Abeilles ont remporté la Coupe de Suisse face à Sierre. Mais ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Surtout avec une potentielle promotion au bout du chemin? «Oui mais le chemin est très long, tempère l'entraîneur. Ce serait une erreur de réfléchir si loin. Surtout en devant affronter Viège lors des demi-finales.»

Si le vestiaire ne se projette pas trop, ce n'est peut-être pas forcément le cas dans les estrades des Mélèzes. «Parfois, les attentes me paraissent presque trop élevées, admet Loïc Burkhalter. C'est aussi lié au fait que nous avons eu beaucoup de succès ces dernières années. En un sens, je le comprends. Mais c'est important de ne pas tomber dans l'euphorie.»

Anthony Huguenin voit un avantage non négligeable à ce buzz autour des Abeilles. «Nous avons un soutien énorme de la part de nos supporters, apprécie-t-il. À domicile, bien sûr. Mais aussi lorsque nous sommes à l'extérieur. On l'a vu contre Coire. Cela montre que les gens sont toujours derrière nous. Même lorsque les victoires sont un peu moins nombreuses, cela ne faiblit pas. Alors oui, cela met un peu de pression supplémentaire. Mais je le vois comme quelque chose de positif.»

Vendredi, Sierre lancera également sa demi-finale face au HC Olten. Contrairement aux Chaux-de-Fonniers et aux Viégeois, les joueurs de Chris McSorley ne peuvent pas être promus au terme du présent exercice.