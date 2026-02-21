Sierre face aux GCK Lions, les Abeilles contre Coire

La dernière journée de saison régulière de Swiss League samedi a permis de déterminer les affiches des quarts de finale de play-off. Les séries commenceront mardi 24 février.
Déjà assuré de terminer en tête, le HC Sierre a fini par une victoire en prolongation sur la glace de Bâle (5-4), qui boucle la saison régulière à la 6e place. Sierre affrontera les GCK Lions (8e), tandis que les Rhénans joueront contre Viège (3e), champion en titre.
Battu chez les Bellinzona Snakes (2-0), Thurgovie a conservé son 2e rang in extremis et jouera contre Olten (7e). La dernière affiche opposera La Chaux-de-Fonds (4e) à Coire (5e). Les Abeilles ont repris confiance après quatre défaites consécutives en s'imposant 4-0 à Winterthour, tandis que les Grisons ont battu Olten 5-1.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Sierre-Anniviers
50
103
108
2
HC Thurgau
50
38
93
3
EHC Visp
50
29
93
4
HC La Chaux-de-Fonds
50
23
92
5
EHC Chur
50
37
91
6
EHC Bâle
50
28
91
7
EHC Olten
50
35
75
8
GCK Lions
50
0
71
9
EHC Winterthur
50
-52
52
10
Bellinzona Snakes
50
-111
34
11
EHC Arosa
50
-130
25