Sierre face aux GCK Lions, les Abeilles contre Coire

Les deux équipes romandes partiront favorites de leur quart de finale de play-off de Swiss League face aux GCK Lions et Coire. De son côté, Viège défiera Bâle.

ATS Agence télégraphique suisse

La dernière journée de saison régulière de Swiss League samedi a permis de déterminer les affiches des quarts de finale de play-off. Les séries commenceront mardi 24 février.

Déjà assuré de terminer en tête, le HC Sierre a fini par une victoire en prolongation sur la glace de Bâle (5-4), qui boucle la saison régulière à la 6e place. Sierre affrontera les GCK Lions (8e), tandis que les Rhénans joueront contre Viège (3e), champion en titre.

Battu chez les Bellinzona Snakes (2-0), Thurgovie a conservé son 2e rang in extremis et jouera contre Olten (7e). La dernière affiche opposera La Chaux-de-Fonds (4e) à Coire (5e). Les Abeilles ont repris confiance après quatre défaites consécutives en s'imposant 4-0 à Winterthour, tandis que les Grisons ont battu Olten 5-1.