Sierre qualifié pour les demi-finales

Sierre et Olten sont les deux premières équipes qualifiées pour les demi-finales des play-off de Swiss League. Mais le HC Sierre a souffert pour décrocher un quatrième succès face aux GCK Lions.

ATS Agence télégraphique suisse

Les hommes du coach Chris McSorley se sont imposés 4-3 après prolongation face aux Zurichois vendredi dans l'acte V de la série. Ils ont survolé les débats (62 tirs cadrés à 35) mais ont manqué de réalisme dans une rencontre où les GCK Lions ont mené 2-1 puis 3-2.

C'est de la crosse d'Arnaud Montandon que la délivrance est venue. Le capitaine sierrois a inscrit le 4-3 après 48 secondes en prolongation, en supériorité numérique. Timothy Kast a quant à lui signé un doublé vendredi pour Sierre.

Le HCC en bonne position

Battu lors des deux derniers duels, le HCC a stoppé l'hémorragie vendredi face à Coire, s'imposant 6-3 pour mener 3-2 dans la série. Mené 3-0 à la 18e, Coire a pu recoller à 4-3 après 41'00, mais la «Tchaux» a repris le large grâce à la deuxième réussite de la soirée d'Emil Molin (46e, 5-3) avant de sceller le score dans un but vide.

Viège a également repris la main face à Bâle (3-2), dans une série où l'équipe qui recevait s'est jusqu'ici toujours imposée. Menés 1-0 puis 2-1 vendredi soir, les hommes de Luca Gianinazzi ont battu les Rhénans 6-3, forçant la décision en marquant quatre buts entre les 24e et 31e minutes.

Olten a pour sa part validé son ticket pour les demi-finales en allant s'imposer 2-1 sur la glace de Thurgovie, qui n'a pas su profiter de l'avantage de la glace obtenu grâce à sa 2e place en saison régulière. Deux buts inscrits en supériorité numérique ont permis aux Soleurois de faire la différence dans ce match 5.