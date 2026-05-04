Le HC La Chaux-de-Fonds tient son nouvel homme fort. Le club neuchâtelois a officialisé la nomination du Suédois Thomas Rhodin au poste d’entraîneur principal pour la saison 2026/2027.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le passage de Teppo Kivelä ne va pas s'éterniser du côté des montagnes neuchâteloises. Débarqué en cours de saison aux Mélèzes, le Finlandais n'était pas parvenu à remporter le titre de Swiss League avec le HCC. Successeur de Louis Matte, le Nordique va donc quitter La Chaux-de-Fonds après quelques mois seulement.

Son successeur est connu. Les Abeilles seront en effet dirigées par Thomas Rhodin, technicien qui débarque de Suède où il était coach adjoint du côté de MoDo, fonction qu'il a prise en cours de saison. «Je suis très heureux et fier de rejoindre un club historique comme le HCC, a réagi Thomas Rhodin dans le communiqué officiel. J’ai entendu beaucoup de bien des supporters et je me réjouis de découvrir l’ambiance des Mélèzes.» Il a signé pour une année.

Il connaît la Suisse

Ancien défenseur international suédois, Thomas Rhodin arrive aux Mélèzes avec un CV solide. Quadruple champion de Suède durant sa carrière de joueur, il a également décroché des médailles sur la scène internationale avec le «Tre Kronor» lors des Championnats du monde. Le hockey suisse ne lui est pas inconnu. Thomas Rhodin avait porté les couleurs de Fribourg Gottéron durant deux saisons en National League entre 2003 et 2005.

Mais c’est surtout dans sa reconversion que le technicien suédois a étoffé son profil et son palmarès. Il est devenu champion de Suède en 2022 avec Färjestad en qualité d'assistant. Mais c'était également «son» équipe, puisqu'il avait été directeur sportif de la formation de Karlstad lors des deux saisons précédentes avant de céder sa casquette pour retourner sur le banc. Il avait triomphé en compagnie de Tomas Mittell, actuel entraîneur du HC Lugano.

Principalement coach adjoint durant sa carrière à la bande, Thomas Rhodin va découvrir sa première expérience comme entraîneur principal au niveau professionnel. Ce qui ne pose aucun problème au directeur sportif des Abeilles, Loïc Burkhalter: «Thomas possède une grande expérience en tant que joueur international. Après sa carrière sur la glace, il a su développer des compétences à tous les niveaux du staff. C’est une belle personnalité, reconnue pour son humilité et son engagement.»