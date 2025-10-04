Alors que le HCC est bien installé en haut du championnat de Swiss League, les hommes de Louis Matte doivent confirmer samedi contre Sierre. Avec des matchs historiquement explosifs, la tâche ne sera pas facile.

Photo: keystone-sda.ch

Robin Smania

Avant d’affronter Sierre ce samedi, le HCC démarre sa saison 2025-2026 de manière positive sur le plan comptable. Les Chaux-de-Fonniers n’ont concédé qu'une seule défaite contre Thurgovie après prolongation, en six matches. Seul bémol: sur les cinq victoires, seules trois l'ont été emportées dans le temps réglementaire et valent donc trois points.

«C’est vrai qu’on a perdu des points bêtement alors qu’on menait au score, mais on peut s’estimer heureux de la place à laquelle on est. D’autres équipes ont moins de réussite que nous sur ce début de saison. Le championnat est plus homogène que les dernières saisons, il y a beaucoup de bonnes équipes», explique Louis Matte, entraîneur du HC la Chaux-de-Fonds.

Olten, champion en titre, et Bâle, premier au terme de la saison régulière la saison dernière, se placent étonnamment à la 7e et 9e place après ce début de saison. «C’est une grosse bagarre pour prendre des points, il faut le prendre en considération. On peut être satisfait», ajoute l’entraîneur chaux-de-fonnier.

Louis Matte et ses joueurs sont sortis vainqueurs 3-4 de leur rencontre face aux GCK Lions mardi soir. Photo: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Le HCC reste sur une victoire en prolongation contre les GCK Lions 3-4 mardi soir, ce qui laisse trois jours à Louis Matte pour préparer le match de son équipe samedi. Avec un calendrier irrégulier, le coach a dû jongler entre deux, trois ou quatre jours entre deux matchs, bien que chaque scénario puisse être avantageux ou handicapant.

«Ça change un peu parce qu’on n'a pas encore pris le rythme de trois matchs par semaine depuis le début de la saison. Cette semaine, on va arriver plus frais samedi et on va pouvoir plus travailler sur notre adversaire. Mais parfois, c’est mieux d’enchaîner les matchs parce que tu réfléchis moins, tu te poses moins de questions», éclaire-t-il.

Deux équipes dominantes

Il est vrai que ces trois jours de préparation, le HCC va en avoir besoin pour éviter une mauvaise surprise samedi aux Mélèzes. Avec treize points, les Valaisans sont en embuscade juste derrière les Abeilles et pratiquent un jeu offensif qui leur a permis de remporter quatre de leurs six matchs depuis l’entame du championnat. Même lors de sa défaite 2-4 mardi soir face à Winterthour, Sierre a su dominer le jeu avec 56 (!) tirs cadrés à 15.

«Ce sont toujours des bons matchs contre Sierre, avec beaucoup d’énergie. Je pense qu’ils ont pas eu de réussite face à Winterthour, donc ça ne nous donne pas plus d’indications que ça pour samedi», relativise l’entraîneur canadien.

Adversaire coriace pour le HCC

Historiquement, le HC Sierre est une équipe qui a su mettre en difficulté les hommes de Louis Matte, notamment la saison dernière, avec les deux premiers matchs ayant tourné à l’avantage des Valaisans, avant que Chaux-de-Fonds ne rectifie le tir et s’impose lors des trois suivants.

«C’est comme ça, il y a des équipes qui nous conviennent et d’autres moins. Par contre, ils ont changé d’entraîneur cet été, donc on ne peut pas s’attendre à la même chose que la saison dernière», explique pour conclure Louis Matte.

Seul Matthew Boucher, attaquant étranger, est indisponible pour la rencontre de samedi, alors que Lucas Matewa, défenseur de longue date, est lui encore incertain.