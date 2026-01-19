Le HC La Chaux-de-Fonds licencie son entraîneur Louis Matte

Louis Matte quitte le HC La Chaux-de-Fonds. Le club neuchâtelois de Swiss League a annoncé lundi matin avoir démis avec effet immédiat son coach ?canado-suisse de ses fonctions.
«Les récents mauvais résultats et l'état général de l'équipe ont convaincu le conseil d'administration qu'un changement était indispensable pour insuffler un nouveau souffle à l'équipe en vue de la fin du championnat», est-il écrit dans le communiqué d'un club qui pointe au troisième rang du classement de Swiss League.
Le HCC avait annoncé il y a plus de deux mois que le contrat de Louis Matte ne serait de toute façon pas prolongé au terme de la présente saison. L'intérim à la tête de la première équipe est assuré par le directeur sportif Loïc Burkhalter et par Santeri Matikainen, «jusqu'à nouvel avis».
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Sierre-Anniviers
40
77
85
2
HC La Chaux-de-Fonds
40
23
74
3
EHC Visp
40
24
74
4
HC Thurgau
38
38
74
5
EHC Chur
40
19
69
6
EHC Bâle
40
10
68
7
EHC Olten
40
26
64
8
GCK Lions
40
-2
56
9
EHC Winterthur
39
-28
43
10
Bellinzona Snakes
40
-88
26
11
EHC Arosa
41
-99
24