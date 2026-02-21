Ambri se prend un vent des frères von Arx

Reto et Jan von Arx étaient les candidats idéaux pour le poste d'entraîneur d'Ambri en vue de la saison prochaine. Mais les deux frères ont signé un nouveau contrat de trois ans avec Coire, en Swiss League.

Marcel Allemann

Reto et Jan von Arx, les deux légendes du HC Davos, réalisent un travail remarquable à la tête du HC Coire. Promus en Swiss League avec les Grisons il y a deux ans, ils ont depuis solidement installé le club en deuxième division. La qualification pour les play-off a été obtenue sans difficulté, et ce malgré l’absence de joueurs étrangers. Surtout, les frères von Arx impressionnent par leur capacité à faire progresser une jeune garde nombreuse et prometteuse.

Un tel travail n’est évidemment pas passé inaperçu. Le HC Ambri-Piotta, notamment, s’est montré très intéressé par le duo, le club léventin souhaitant renforcer à l’avenir sa politique axée sur la formation. Les frères von Arx auraient même reçu un contrat prêt à être signé. Ils ont toutefois décliné l’offre du club de National League et ont préféré prolonger leur aventure à Coire, en signant samedi matin un nouveau contrat de trois ans. Celui-ci comporte très probablement une clause de sortie en cas d’offre de National League, mais pas en faveur d’Ambri, où de nombreuses incertitudes entourent l’avenir sportif.

Parallèlement aux frères von Arx, le directeur sportif Björn Gerhard a lui aussi prolongé son contrat avec le HC Coire. Une décision forte, qui garantit la stabilité du cœur de la direction sportive et envoie un signal clair pour l’avenir du club. En début d’année, Björn Gerhard avait également été en discussions avec Ambri pour succéder à Paolo Duca, démissionnaire en octobre. Finalement, c’est l’actuel directeur de l’équipe nationale, Lars Weibel, qui reprendra le poste, comme annoncé début janvier. Il devra désormais poursuivre la recherche d’un entraîneur, après le refus des frères von Arx, qui constituaient sa piste prioritaire.