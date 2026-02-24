Graben a tremblé, mais a tout de même pu jubiler

Sierre a entamé par une victoire son quart de finale de play-off de Swiss League (6-3). Rien n'a toutefois été facile pour les Valaisans face à des GCK Lions accrocheurs.

Bastien Feller Journaliste Blick

Sierre lançait son quart de finale de play-off de Swiss League face aux GCK Lions, ce mardi à Graben. Et les 3149 spectateurs présents, dont deux courageux fans zurichois, ont eu droit à du spectacle, comme souvent cette saison entre ces deux équipes.

La saison régulière, justement, Sierre l'a terminée à la première place et partait ainsi avec l'avantage de la glace face au huitième du classement. La rencontre partait fort, avec deux équipes qui se rendaient coup pour coup. Ce jusqu'à l'ouverture du score des locaux, par Maxime Montandon, qui passait devant la cage zurichoise au bon moment pour pousser au fond un puck qui traînait devant la ligne de but (12e).

Sierre contrarié par les Zurichois

Dans la foulée, les Zurichois passaient tout près d’égaliser. Mais de l'autre côté de la patinoire, personne pour pousser au fond un puck qui traînait. Les Lions continuaient de pousser et finissaient par égaliser, à 19 secondes de la sirène du premier tiers, au terme d'une nouvelle scène chaude devant la cage valaisanne (Daniil Ustinkov, 20e).

Le deuxième tiers reprenait, lui aussi, très fort avec Endo Meier qui trouvait le poteau de la cage du portier sierrois (24e). Quelques instants plus tard, toujours en supériorité numérique, la formation zurichoise trouvait cette fois le fond du filet de Remo Giovannini (25e). L'équipe de Peter Andersson menait pour la première fois dans cette rencontre et faisait planer un doute dans la patinoire de Graben. Mais son avantage ne durait pas bien longtemps. À la 30e, en powerplay, exercice qu'ils maîtrisent depuis le début de la saison, les Sierrois égalisaient grâce à Arnaud Montandon.

Fin de deuxième tiers de folie

Les dix minutes suivantes étaient folles. En infériorité numérique, Sierre pensait prendre l'avantage grâce à Stéphane Patry, lequel partait seul au but et glissait le puck entre les jambes du portier zurichois. C'était sans compter sur un dégagement en catastrophe d'un défenseur des Lions. Les Sierrois jubilaient, mais étaient calmés par les arbitres, qui invalidaient la réussite, les images ne permettant pas d'attester à 100% que le puck avait franchi la ligne (36e).

Nicolo Mansueto ne laissait, lui, aucune place au doute en envoyant une frappe puissante au fond du filet deux secondes après l'engagement. Sierre reprenait la tête, et se donnait encore un peu plus d'air quelques instants avant la deuxième pause, grâce à Stéphane Patry qui inscrivait le quatrième après un improbable une-deux avec la bande (40e). De quoi faire exploser de soulagement la patinoire de Graben. Mais aussi de faire monter encore un peu plus la tension entre les joueurs qui s'accrochaient devant le banc sierrois, et les GCK Lions rentraient au vestiaire sous une pluie de bière.

Graben peut jubiler

Sierre entamait le troisième et dernier acte à cinq contre quatre et pliait l'affaire à la 42e, d'un tir puissant et imparable de Samuel Asselin. La partie baissait ensuite de rythme et les GCK Lions réduisaient la marque par Jarno Kärki à la 51e. Les visiteurs poussaient alors pour tenter de recoller au score, mais étaient pris en contre par Jordann Bougro qui inscrivait le sixième dans la cage vide (57e).

Score final 6-3 pour Sierre, qui lance son quart de finale de la meilleure des manières. L'acte II aura lieu vendredi, à Küsnacht (20h).