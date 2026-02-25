Le HC Sierre veut «changer de mentalité»

Victorieux des GCK Lions (6-3), les Valaisans lancent leur série avec autorité. Mais au-delà du score, le HC Sierre veut cette saison installer une nouvelle culture de la gagne.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Ce sont deux équipes qui ne s'aiment pas», sourit Chris McSorley après la victoire de son HC Sierre face aux GCK Lions (6-3), lors de l'acte I des quarts de finale de play-off de Swiss League. Les deux formations ne s'apprécient guère, et cela s'est vu durant les 60 minutes de la rencontre de mardi.

Coups de cross, bagarres, croche-pattes, bousculades, accrochages et plus encore. Chaque joueur a voulu marquer son territoire à la patinoire de Graben, devant 3149 spectateurs survoltés. «C'est toujours comme ça lors du premier match d'une série. Il faut que tu joues ton meilleur hockey pour donner le ton», tente d'expliquer Samuel Asselin, topscorer de Swiss League. Comme lui, Chris McSorley s'attend à une suite de série compliquée. «Ils ont certains des meilleurs jeunes joueurs du pays. Ils jouent dur, sont très compétents et rapides. Et si vous n'égalez pas leur intensité, vous ne battrez pas cette équipe», assure le Canadien.

Du caractère et des buts

Après avoir rapidement ouvert la marque par Maxime Montandon, Sierre s'est retrouvé mené au milieu du deuxième tiers. De façon plutôt logique tant la pression exercée par les Zurichois sur la cage de Remo Giovannini était forte. Une folle fin de deuxième tiers (trois buts: 30e, 36e et 40e) a toutefois permis aux Sierrois de renverser les visiteurs pour ensuite filer sans trop de problèmes vers la victoire. «Je suis super fier des joueurs. Ce ne sont pas des gars qui abandonnent. Ils se battent, sans cesse, pour trouver un moyen de gagner», félicite Chris McSorley.

Une fois encore, le jeu de puissance de l'équipe valaisanne a fait mal (deuxième meilleur équipe du championnat, derrière Olten). «Je trouve qu'on s'est créé de belles chances de marquer. On le fait deux fois en supériorité numérique, mais je pense qu'on aurait pu encore faire mieux. On va pouvoir regarder la vidéo et peut-être exploiter des facettes de leur jeu», analyse Samuel Asselin, lequel a été fêté avant la rencontre pour son titre de meilleur compteur de la saison régulière (26 buts, 60 passes décisives). «C'est super cool, je ne savais même pas qu'il y avait ça ce soir, sourit le Canadien. C'est un bel honneur, mais à la fin de la journée ça ne donne rien, ça ne rapporte rien, donc le plus important c'est la grosse coupe à la fin des play-off.»

«Personne ne veut partir en vacances»

En effet, derrière cette vitoire musclée se cache un objectif plus large. Même si Sierre n'a pas obtenu la licence pour évoluer en National League la saison prochaine pour des problèmes d'infrastructures, le club valaisan compte bien remporter le titre de Swiss League cette année. «Tout commence par gagner un titre, assure le coach sierrois. Nous devons maintenant changer la mentalité du club. Nous allons essayer de gagner des titres et de nous mettre en position pour jouer dans l'élite.»

«En tant que compétiteur, si tu as une chance de remporter un championnat, tu la prends. C'est de l'expérience pour plus tard, quand le club va pouvoir monter. C'est de l'expérience pour tous les joueurs aussi. Et il n'y a pas un joueur dans ce vestiaire qui est prêt à aller en vacances», confie Samuel Asselin. La concurrence est prévenue.