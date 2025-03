Thurgovie peut se vanter d'avoir les meilleures places VIP

Photo: TikTok: @flueckch

Dans les play-off, la pression est partout : sur la glace, sur les bancs des joueurs, dans les gradins… et même dans l’eau. À Weinfelden, le HC Thurgovie a trouvé une manière originale de faire vivre cette tension unique: en installant un jacuzzi VIP en bord de patinoire, offrant à quelques chanceux l’expérience ultime du hockey détente. Verre à la main, bonnet (en laine) vissé sur la tête et hydromassage en prime, les privilégiés peuvent suivre le match tout en laissant les bulles faire leur effet.

Mais pendant que certains savourent, d’autres suffoquent. Mené 3-0 dans sa série contre Viège, Thurgovie est en train de prendre une douche plus froide que l’eau du jacuzzi. L’idée de cette installation était d’apporter une touche de fun aux play-off, mais pour les joueurs, l’ambiance est plutôt à la noyade qu’à la baignade. Vendredi à Viège, les Thurgoviens devront impérativement s’accrocher aux rebords de la piscine pour éviter d’être définitivement emportés par le courant.

Si l'élimination en demi-finale de Swiss League menace, l’expérience VIP, elle, fait des vagues. L’initiative a fait le tour des réseaux sociaux et pourrait inspirer d’autres clubs à réinventer l’expérience match. Pourquoi se contenter d’un siège en tribune quand on peut combiner hockey et spa? Reste à voir si cette ambiance balnéaire motivera Thurgovie à remonter à la surface dans cette série bien mal emmanchée. En cas de victoire dans le Haut-Valais, le club de Weinfelden pourra donc une nouvelle fois vendre son expérience unique dimanche lors de l'Acte V.