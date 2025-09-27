Ce samedi, Corgémont accueille le HC La Chaux-de-Fonds lors du premier tour de la Coupe de Suisse. S'il sait que sur le papier, il n'a aucune chance, le club de troisième ligue compte bien profiter de cette fête du hockey.

Le HC Corgémont est prêt à recevoir le voisin chaux-de-fonnier. Photo: HC Corgémont

Matthias Davet Journaliste Blick

Le HC Corgémont aurait difficilement pu rêver meilleur tirage. Le club de troisième ligue reçoit ce samedi (18h) le HC La Chaux-de-Fonds, pensionnaire de Swiss League, tenant du titre de la Coupe de Suisse et surtout, voisin. Il faut 30 minutes pour relier les deux communes en voiture, 10 de moins si l'on prend Saint-Imier comme lieu de départ, là où l'affrontement va avoir lieu.

«Ça sera clairement le match de l'année, même celui d'une vie pour certains, avoue Evan Vuilleumier, l'entraîneur des Jurassiens bernois. Il y a quand même un petit peu de tension.» Pour ce match important, Corgémont a décidé d'intensifier sa préparation, alors que le championnat de troisième ligue n'a pas encore repris. «En tant normal, on fait deux matches amicaux et trois entraînements avant la reprise, explique le coach. Mais là, on a déjà fait six ou sept entraînements, ainsi que quatre matches de préparation.»

Une soirée «très très longue»?

Même si ce prélude «se passe bien» Evan Vuilleumier et son équipe ne se leurrent pas: «Ça ne va pas changer grand-chose, se marre-t-il. On va essayer de limiter la casse et d'en mettre un. Mais je pense qu'on va avoir droit aux deux chiffres sur le tableau d'affichage.»

Au-delà du jeu, c'est surtout la manière qui est importante pour le Jurassien bernois. «On va essayer de garder la tête haute et faire au mieux à chaque fois qu'on sera sur la glace», prévient le technicien, qui est revenu à la bande cette saison. Déjà entraîneur de l'équipe en 2006 et 2007, il s'est surtout consacré aux juniors depuis 2001. «Dans mon discours, je vais dire à mes gars de ne pas baisser la tête dès qu'on prend un but, sinon la soirée risque d'être très très longue. Et qu'il ne faudra pas être spectateur, sinon il vaut mieux aller en tribunes.»

Un record d'affluence à venir

Des gradins de la patinoire de Saint-Imier qui seront bien garnis pour la rencontre de ce samedi. «Ça fout un peu les frissons de se dire qu'on a déjà vendu 520 billets en pré-location, nous confiait Evan Vuilleumier la veille de la rencontre. J'espère juste que les gens savent à quoi ils vont assister. Ça va être un monologue (rires).»

Surtout, une fête pour les Curgismondains. De mémoire de coach, la plus belle affluence remonte à une rencontre face à Franches-Montagnes, pensionnaires de MyHockey League, lors des tours préliminaires de la Coupe. «On était à peu près 150», se souvient l'entraîneur. Ce samedi, le record sera battu. Suffisant pour permettre aux Guêpes de piquer au vif les Abeilles?