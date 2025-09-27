C'est une affiche qui donne l'eau à la bouche. Dimanche (15h), Espace Gruyère sera le théâtre du duel entre le HC Bulle-La Gruyère et le HC Viège, champion de Swiss League. Un match spécial pour quatre joueurs gruériens.

Rémi Goillard, Luca Bosson, Maxime Sandoz et David Genoud (de g. à dr.) affronteront Viège avec le HC Bulle-La Gruèyre. Photo: HC Bulle

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ce vendredi soir, les joueurs du HC Bulle-La Gruyère ont pris part à leur dernier entraînement avant LE match. Un premier tour de Coupe de Suisse face au HC Viège, champion en titre de Swiss League et formation du haut de tableau cette année encore. La saison dernière, les Valaisans ont même dérangé Ajoie et ne sont pas pas passés si loin d'une promotion dans l'élite. C'est face à ce gros morceau que les Gruériens vont se frotter ce dimanche dans leur patinoire d'Espace Gruyère.

Cette rencontre sera forcément spéciale pour tous les joueurs du club de 2e ligue, finaliste des derniers play-off. Mais pour quatre d'entre eux, ce premier tour de Coupe de Suisse représnete davantage. Fidèles parmi les fidèles, Rémi Goillard, Maxime Sandoz, David Genoud et Luca Bosson ont tout vécu avec le HCBG. Lors de la saison 2011/2012, trois des quatre étaient déjà présents dans le contingent local. Depuis 2015, le quatuor défend les couleurs bulloises. Ce dimanche, leur fidélité sera récompensée avec ce match de gala.

Comment ces quatre joueurs estampillés «HC Bulle-La Gruyère AOP» préparent-ils cet événement dont le coup d'envoi sera donné par Pascal Schaller? On leur a demandé.

Rémi Goillard: «Une belle journée avec les amis et la famille»

«C’est une expérience extraordinaire et unique de pouvoir se frotter à une telle équipe. Ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance, avec un petit club comme le nôtre, de jouer contre un grand du hockey suisse. C’est vraiment une opportunité à saisir où il faudra profiter à fond, tout donner sans se poser de questions. Défendre les couleurs de notre club dans un match comme celui-là, c’est une immense fierté.

Dans la préparation, on ne va pas tout révolutionner. On va faire comme d’habitude, mais avec l’idée de ne rien calculer et de rentrer dans le match à 200%. Nos chances sont faibles, tout le monde le sait, mais on veut se battre et tenir le 0-0 le plus longtemps possible. Si on y arrive, ce sera déjà une petite victoire. L’essentiel sera de jouer notre jeu, de se donner à fond et de voir ce qui se passera.

Ce que j’attends le plus, c’est la journée dans son ensemble. Ça va être une grande fête pour l’équipe, le club, nos proches. Il y aura nos familles, nos amis, du monde dans la patinoire. On se réjouit tous de vivre ce moment unique, tous ensemble, sur la glace et en dehors.»

David Genoud: «Prendre du plaisir et toucher 2-3 pucks»

Photo: HC Bulle

«Franchement, c’est incroyable. Si on m’avait dit il y a deux ou trois ans qu’on jouerait un match de Coupe de Suisse contre une équipe pareille, je n’y aurais jamais cru. Ces deux dernières saisons, on a beaucoup travaillé, on a progressé, et je vois ce match comme une vraie récompense. Ça fait 20 ans que je fais du hockey et je n’ai jamais eu la chance d’affronter des pros ou des semi-pros. Les voir à la télé, c’est une chose, mais les avoir en face, ce sera autre chose. Ça va être un bon test pour voir le niveau et surtout un énorme plaisir à vivre.

Je n’ai rien changé de particulier dans ma préparation. L’idée, c’est d’arriver en pleine forme dimanche, bien manger, rester concentré et surtout éviter les blessures. On sait que les contacts vont être plus intenses, que ça va jouer vite, alors il faudra être prêt physiquement et mentalement. L’objectif, c’est de rester solides et de profiter au maximum.»

Ce que j’attends surtout, c’est de passer une journée mémorable avec mes coéquipiers. Essayer de toucher quelques pucks, faire de notre mieux sur la glace et vivre ça avec nos familles, nos amis et nos supporters. On espère qu’il y aura du monde dans la patinoire pour partager ce moment et, après le match, se retrouver tous ensemble autour d’un verre pour célébrer cette expérience.

Luca Bosson: «Ce sera la fête du hockey à Bulle»

Photo: HC Bulle

Pour moi, c’est une chance incroyable de pouvoir se mesurer à des pros et de découvrir directement le niveau du hockey professionnel en Suisse, au moins celui de la Ligue B. C’est une occasion rare de voir ce que ça donne vraiment, sur la glace, face à des joueurs de ce calibre. On va continuer à s’entraîner comme d’habitude, faire ce qu’on sait faire de mieux, et arriver prêts pour le match. L’essentiel, ce sera d’être concentrés et de tout donner sur la glace.

Ce que j’attends surtout, c’est du spectacle et beaucoup de plaisir. On va affronter des pros, donc on veut en profiter au maximum, même si ça risque d’être compliqué. Ce sera aussi une belle fête pour le hockey à Bulle, l’occasion d’attirer du monde à la patinoire et de montrer ce dont notre club est capable.»

Maxime Sandoz: «J'espère voir Espace Gruyère plein à craquer»

«C’est beaucoup de fierté et d’honneur pour le club de Bulle de pouvoir se mesurer à une grande équipe comme Viège. C’est un peu la récompense d’une très belle saison dernière et, pour toute l’équipe, ce sera un match de folie à vivre. On a vraiment envie d’en profiter au maximum. On va l’aborder comme tous les autres matchs, avec sérieux. On sait qu’on doit être concentrés dès la première seconde, surtout face à une équipe de ce niveau. Contre les grosses équipes, on n’a pas de marge d’erreur, donc la motivation et l’intensité seront là naturellement.

Ce que j’attends le plus, c’est de ressentir des émotions fortes, sur la glace comme dans les tribunes. J’espère voir l’Espace Gruyère plein à craquer, avec un public qui pousse derrière nous. Ce serait incroyable de partager ce moment avec nos supporters et de leur offrir un match dont ils se souviendront longtemps.»



