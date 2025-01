Heinz Ehlers est arrivé à Bienne voilà deux ans. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Blick Sport

Il y aura un changement d'entraîneur au HC Viège à la fin de la saison. Heinz Ehlers (58 ans) quittera en effet le club haut-valaisan à l'expiration de son contrat et retournera dans son pays d'origine, le Danemark, deux ans après son arrivée.

«Je continuerai à travailler avec enthousiasme et un travail minutieux pendant la saison en cours dans le but de terminer mon séjour à Viège sur une bonne note», a déclaré Heinz Ehlers dans un communiqué de presse. Avant son engagement à Viège, le Danois avait entraîné Bienne, Lausanne, Langnau et Langenthal.