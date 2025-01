Le HCC en tête du classement: «On s'est battu les uns pour les autres»

Le HCC a pris une bonne dose de confiance en battant Bâle 6-3 ce mardi soir aux Mélèzes. Photo: Olivier Allenspach

Thibault Gilgen Journaliste Blick

À quatre journées de la fin de la saison régulière, le HC La Chaux-de-Fonds est leader de Swiss League après sa victoire dans le choc au sommet contre Bâle aux Mélèzes (6-3). En prenant en compte la victoire en National Cup contre le même adversaire jeudi dernier, les Abeilles ont donc dominé par deux fois en très peu de temps un adversaire direct pour le titre. De quoi donner confiance au HCC, qui s’apprête à jouer sa finale de coupe contre les GCK Lions le 2 février prochain à la maison, avant de lancer ses play-off.

Pour une équipe dont les qualités sont indéniables, il s'agissait surtout de se rassurer face aux quelques largesses observées ces derniers temps dans les moments clés. Une affaire de gestion qui a cette fois-ci été maîtrisée: «C’était un bon match ce soir, un match de play-off avec une belle intensité», se réjouit l’entraîneur des Abeilles Louis Matte. On a réussi à bien gérer en troisième période et c’est une des premières choses que j’ai soulignées aux gars. C’est de bon augure pour la suite.»

Première triplette en feu

En regardant les noms des buteurs, force est de constater que la victoire décrochée mardi porte principalement la patte de la première ligne chaux-de-fonnière. Avec une réussite de Cliff Pu, une de Steven Owre et un triplé de Toms Andersons, elle a largement rempli son rôle. Alors forcément, le Top Scorer letton avait le sourire après ses trois réussites. Mais il reste concentré: «C’était l’un des matches les plus importants cette saison, et donc c’est une très bonne chose pour nous d’engendrer de la confiance en gagnant ce type de rencontres. Maintenant, on va juste continuer et essayer de garder cette première place», commente sobrement l’un des héros de cette soirée.

Mais si la première triplette a évidemment marqué les esprits, Louis Matte souligne la solidarité de son équipe: «On a fini le match avec cinq défenseurs, mais tout le monde a donné un petit plus pour aller chercher ces trois points. Ce sont des matches qui nous permettent de prendre confiance et de construire pour l’avenir», se félicite-t-il.

Gilian Kohler à l’hôpital

Il faut dire que la belle performance du HCC lui aura tout de même coûté Gilian Kohler. Touché probablement au niveau du genou lors d’un contact, l’attaquant est resté au sol avant de prendre la direction du vestiaire. Il a ensuite été évacué sur une civière pendant le troisième tiers. «Il est à l’hôpital», confirme Louis Matte. Une nouvelle qui, logiquement, refroidit quelque peu l’ambiance aux Mélèzes.

En guise de consolation, le défenseur Arnaud Jaquet souligne que la solidarité a payé. Le joueur apprécie grandement cette attitude: «On s’est battu les uns pour les autres et on peut être fiers de nous. Maintenant, l’objectif est de garder cet avantage de la glace», se projette-t-il. Et la lutte pour conserver le fauteuil de leader débutera dès ce jeudi pour les Abeilles, avec la réception des GCK Lions, son futur adversaire en finale de coupe. «C’est une excellente équipe et il faudra être solide comme ce soir. Je ne sais pas si le résultat de jeudi aura forcément une influence sur celui de la finale. Mais on veut les trois points pour envoyer un message fort et dire qu’on est là.»