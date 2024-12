Les adversaires sont devenus amis! Les charismatiques entraîneurs Chris McSorley (62 ans, ex-Genève et Lugano) et Arno Del Curto (68 ans, ex-Davos et Zurich) pourraient raconter pendant des heures des anecdotes sur leur carrière à la bande. Ils le font pour Blick.

1/10 Les deux entraîneurs de légende Arno Del Curto (à gauche) et Chris McSorley transmettent leur expérience dans le cadre d'ateliers. Photo: TOTO MARTI

Nicole Vandenbrouck et Toto Marti

Ils ont longtemps été face à fac et aujourd'hui, ils sont côte à côté. Blick a réuni Arno Del Curto et Chris McSorley pour une discussion passionnante.

Comment les adversaires Chris McSorley et Arno Del Curto sont-ils devenus de bons amis? Eclairez-nous.

Arno Del Curto: Notre amitié est née du respect mutuel. Le travail qu'il a accompli à Genève, avec l'ascension, l'engouement qu'il a déclenché, m'a impressionné. Tout le monde pense que cela se fait en un clin d'œil. Mais construire quelque chose à cette échelle, comme il l'a fait avec Servette, mérite le respect. Je ne connais personne d'autre qui y soit parvenu. Ensuite, nous nous sommes rencontrés, et chez lui à Genève, il y avait toujours une pizza et une bouteille de vin. Nous nous entendions bien, même lorsque nous avions des discussions animées. Ensuite, nous pouvions à nouveau rire ensemble. Même si tu as perdu la plupart de nos duels.

Chris McSorley: Mes souvenirs sont un peu différents (rires). Il n'y a que quatre fois par an que je ne pouvais pas supporter Arno - les jours de match. Pendant les matches, nous essayions de rendre la vie difficile à l'autre. Après et avant, il y avait toujours ce respect. Pour être honnête, lorsque j'ai été promu avec Genève, Arno était l'un des rares entraîneurs que je craignais. Car il est l'un des rares coachs à pouvoir insuffler plus d'énergie à son équipe que je n'en ai insufflé à la mienne. Je savais que son équipe était toujours prête et bien préparée. J'ai appris quelques leçons. Entraîner contre Arno et devenir son ami est l'une des choses les plus précieuses de ma carrière. Aujourd'hui encore, mon surnom pour lui est «Maestro».

Lorsque vos chemins se sont croisés pour la première fois dans les patinoires de hockey, que pensiez-vous l'un de l'autre?

McSorley: Ma première impression d'Arno était qu'il ne faisait pas les choses à moitié. Il avait deux personnalités. Une méchante dans la patinoire, une autre exceptionnelle en dehors. Car en mode jeu, il n'avait aucune pitié. Il aime se mesurer aux autres. Il est soit on, soit off. Ses équipes jouaient toujours dur, et je devais m'assurer que mes joueurs étaient prêts, parce que ça tournait mal à chaque fois.

Vous vous connaissez depuis plus de 20 ans ...

McSorley: Il va peut-être penser que je suis fou, mais je suis convaincu qu'Arno a encore de l'essence dans le réservoir. Je suis convaincu qu'il pourrait encore diriger une équipe. Arno est bon pour mon ego, et moi peut-être aussi pour le sien.

Que voulez-vous dire?

McSorley: Bien sûr, nous avons de jeunes entraîneurs formidables sur les bancs. Mais Arno a gagné six titres de champion. On en gagne un, c'est déjà bien. Le deuxième vient si on est vraiment bon. Mais six? C'est une performance extraordinaire. Mais il est toujours resté humble.

Del Curto: Allez, assez pour les compliments!

McSorley: D'accord! Alors je peux dire que parfois tu penses être un meilleur golfeur que tu ne l'es vraiment...

Del Curto: Mais j'ai fait des progrès, j'ai pris quelques leçons!

McSorley: Nous nous défions toujours, mais aujourd'hui uniquement sur le terrain de golf.

Del Curto: Quand je vois ses coups, j'ai vraiment du plaisir. Il me rappelle le golfeur professionnel Bryson DeChambeau, qui a envoyé la balle à plus de 340 mètres il y a quelques années.

McSorley: Mais par contre, nous allons plus souvent chercher mes balles dans la forêt que les siennes!

Sur quoi avez-vous eu les plus grandes discussions?

Del Curto: Il y en a eu deux. La plus dure émotionnellement, c'est quand nous nous sommes battus en duel pour la dernière place en play-off en 2019. Tous les deux, nous ne voulions pas que l'autre perde. Avant le match, nous avons parlé de la folie de cette situation. Et pourquoi il fallait que ce soit justement nous deux.

McSorley: Nous savions que l'un de nous allait échouer. J'ai eu la chance que nous jouions à Genève. Nous avons marqué un but très chanceux pour le 3-2...

Del Curto:... et tu m'as dit plus tard que tu voyais bien que c'était fini maintenant.

McSorley: En fait, il y avait deux perdants. Après des milliers de matches en tant qu'entraîneur, je peux dire que cette victoire a été l'une des plus ingrates de ma carrière.

Et laquelle encore?

Del Curto: C'était juste après la promotion de Genève. Tu t'en souviens encore? Un de tes défenseurs a assommé un de mes joueurs d'un coup de coude. Cela m'a mis tellement en colère! En même temps, c'était un peu le début de notre relation. Ensuite, nous nous sommes respectés. Car tu savais que le check était limite, et je savais que tu n'y pouvais rien. Malgré tout, je t'ai vraiment engueulé et toi aussi.

McSorley: Mais je me suis un peu mordu la langue (sourire).

Del Curto: Ensuite, pendant tout le match, je n'ai fait qu'engueuler ce défenseur qui n'était pas vraiment un sale joueur.

McSorley: D'ailleurs, je n'ai jamais vu un joueur de Davos avec une auréole et des ailes d'ange...

Pourtant, vous aimiez ces duels?

Del Curto: Oui, parce que c'était toujours un nouveau défi et que Chris changeait de tactique. J'ai vibré avec lui en 2010 lors de la finale des play-off contre Berne, qui a duré sept matches. Tu n'étais pas loin. J'aurais aimé que tu remportes ce titre.

McSorley: Il y a quelques années, tu m'as dit que tu avais eu tellement pitié de moi à l'époque et que tu aurais voulu m'offrir un de tes titres. Il le pensait vraiment. Cela m'a touché.

Lorsque vous jouez au golf ensemble, vous ne parlez que de hockey?

McSorley: La plupart du temps, et plus nous apprécions le dîner qui suit, plus les histoires que nous racontons sont bonnes. De bons souvenirs remontent toujours à la surface et nous en sommes reconnaissants. Nous avons eu le privilège de travailler toute notre vie dans le sport.

Del Curto: Mais nous parlons aussi d'affaires ou de notre famille, du quotidien, de notre vie.

Alors, venons-en aux affaires. Vous travaillez ensemble sur «Ask the Coach», un programme de motivation dans le domaine du leadership. Que peuvent apprendre les hommes d'affaires des entraîneurs?

McSorley: Il ne s'agit pas en premier lieu de hockey, mais de communication entre les personnes et de gestion du personnel. Arno et moi avons tout vécu pendant toutes ces années. Nos histoires sont trop belles pour ne pas être racontées. Il a inspiré des gens en tant qu'entraîneur sur la bande, il le fait maintenant dans des ateliers.

Mais toutes vos expériences en matière de team building viennent du hockey.

Del Curto: Là aussi, on parle de diriger des personnes. Je n'ai pas inventé le concept de sagesse, mais je détaille ce que je trouve le plus important dans ce processus. Je pourrais en parler pendant des heures.

Le plus important pour vous?

Del Curto: L'empathie. Pour diriger des personnes, il faut de l'empathie. Il faut pouvoir les côtoyer, discuter avec elles. Ensuite, il faut des compétences sociales, de la curiosité, de l'optimisme, de la créativité. Et du courage. Parler avec courage ou être courageux, ce n'est pas la même chose. Bien sûr, je donne des exemples tirés du hockey. Là, quelque chose grandit pendant toute une saison, la persévérance entre en jeu, un objectif commun, le leadership, l'authenticité. Il faut pouvoir sentir lorsqu'une dynamique négative se développe dans l'équipe. Et il faut avoir l'équipe de son côté, sans si, ni mais.

McSorley: Pour moi, il y a toujours eu les cinq principes suivants: Chaque joueur est différent, l'acceptation de chacun doit être là. Les vétérans prennent en charge les jeunes. Quel que soit le système, il faut s'y tenir. Quel que soit l'objectif fixé par l'entraîneur - ou l'employeur - même s'il semble fou, chacun doit y croire. Et: il faut toujours protéger l'équipe, le logo du club ou de l'entreprise. Nous ne parlons pas seulement de nos succès, mais aussi de nos échecs et des leçons que nous en avons tirées.