Nino Niederreiter et les Jets gagnent encore

Nino Niederreiter et les Winnipeg Jets fêtent leur quatrième victoire consécutive contre les Minnesota Wild. Akira Schmid n'est pas entré en jeu chez les Vegas Golden Knights.

ATS Agence télégraphique suisse

Les Winnipeg Jets de Nino Niederreiter ont bel et bien retrouvé le goût de la victoire en NHL. Après une série noire de onze défaites consécutives, la franchise canadienne a enchaîné un quatrième succès d’affilée en s’imposant nettement chez le Minnesota Wild (6-2).

L’attaquant grison est resté muet, mais son coéquipier Mark Scheifele a porté l’attaque des Jets avec un but et trois passes décisives. Malgré cette embellie, l’écart au classement demeure conséquent: alors que le Wild pointe au 3e rang de la Conférence Ouest, Winnipeg n’occupe que la 15e place sur 16 équipes et reste très loin de la course aux playoffs.

À Las Vegas, Akira Schmid n’a pas quitté le banc lors de la spectaculaire victoire des Golden Knights contre les Maple Leafs de Toronto (6-5 ap). L’Emmentalois a vu Adin Hill faire son retour dans la cage après trois mois d’absence pour blessure. Le gardien canadien, vainqueur de la Coupe Stanley 2023 et champion du monde 2021, n’a toutefois pas totalement rassuré, avec un taux d’arrêts de 82,1%.

La décision est finalement tombée en prolongation, grâce à Jack Eichel. L’Américain a inscrit le but victorieux et s’est également illustré avec trois passes décisives, confirmant son rôle central dans le succès des Golden Knights.



