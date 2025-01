Cet international allemand est décédé à seulement 26 ans

Tobias Eder est mort. Le joueur de l'équipe nationale allemande est décédé d'un cancer à seulement 26 ans. Photo: imago/Andreas Beil

Cédric Heeb

Tobias Eder a perdu son combat contre le cancer. Le club allemand de hockey sur glace Eisbären Berlin a annoncé mercredi que le joueur de 26 ans était décédé des suites de «complications» de son cancer. Le club «est sous le choc» et exprime ses plus sincères condoléances à tous ses proches et à ses connaissances. Son frère, Andreas, avait disputé 17 matches avec Zoug la saison dernière.

Sur Instagram, le club fait ses adieux à son joueur avec émotion: «Tobi n'a malheureusement pas gagné son combat le plus difficile. Il est impossible de trouver les mots justes maintenant. Cher Tobi, tu vas nous manquer. Tu as toujours fait sourire tout le monde. C'est ainsi que nous nous souviendrons toujours de toi.»

L'attaquant, qui jouait pour le club de la capitale depuis la saison 2023/24 et qui a été champion dès sa première saison, s'est vu diagnostiquer une tumeur maligne lors d'un examen de routine en août 2024. Au cours des derniers mois, son état s'est progressivement détérioré. Mardi, les Eisbären Berlin ont encore fait savoir qu'en raison de l'état très grave de leur joueur, ils reportaient le match à l'extérieur de mercredi soir à Ingolstadt au 26 février.

Lors du dernier championnat du monde, Thomas Eder faisait encore partie de l'équipe nationale allemande, pour laquelle il a fait ses débuts en 2021, et a participé à trois matches. En quart de finale contre la Suisse, l'attaquant n'était toutefois pas sur la glace.