A 19 ans, Paul Mottard découvre l’élite du hockey finlandais sous le maillot de l’Ilves Tampere. Le jeune Genevois, qui vit sa deuxième saison dans le pays, fait peu à peu sa place dans un championnat exigeant.

Paul Mottard a effectué ses grands débuts en Liiga finlandaise. Photo: Timo Koistinen

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ce lundi, Paul Mottard fête ses 19 ans. Le jeune attaquant a pourtant déjà reçu trois beaux cadeaux comme autant de matches disputés en Liiga, la première division finlandaise. Arrivé chez Ilves Tampere cet été, le Genevois vit sa deuxième saison dans le pays nordique. Jusqu'ici, il n'avait connu que des rencontres du championnat junior. Logique, en soi. Mais cette année, tout change. Après des débuts réussis en Champions Hockey League, il a obtenu une chance de prouver sa valeur dans l'élite.

Au sein des «Lynx», il est dirigé par Tommi Niemelä, coach assistant du Lausanne HC sous Ville Peltonen. «Il m'a dit que j'aurais une chance en CHL, précise-t-il. J'ai pris cette rencontre contre un club norvégien comme une occasion de prouver que je pouvais être à ma place face à des professionnels.» Et visiblement, il a convaincu son coach. Quelques blessures plus tard, Paul Mottard était rappelé pour jouer en Liiga. C'était il y a une dizaine de jours. Sept minutes contre les Pelicans de Lahti qui ont été suivies par huit contre Lukko Rauma. Deux matches dans des patinoires pleines.

«A ma place»

Pas de quoi l'impressionner. «Avant de quitter la Suisse, j'ai joué deux fois les finales du championnat de Suisse M20 avec Bienne et il y avait déjà pas mal de monde. Cela m'a évidemment surpris un petit peu, mais pas tant que cela.» Affublé du No 18, Paul Mottard a évolué sur la quatrième ligne. «Dans les coins, les duels sont plus physiques et intenses, précise-t-il. Mais globalement, je dirais que je me suis senti à ma place. La différence principale se trouve au niveau du temps à disposition lorsque tu as le puck.»

Ce week-end, Paul Mottard a endossé le maillot de Tampere une troisième fois lors d'une défaite 4-5 après prolongation face à Kalpa Kuopio d'un certain Teemu Hartikainen. Le colosse en a fait voir de toutes les couleurs à ses adversaires avec 2 buts et 2 assists. L'international suisse M20, lui, a patiné durant six minutes avant de réintégrer les rangs juniors dimanche. Quelle est la prochaine étape? «Prendre confiance à ce niveau, lance-t-il du tac au tac. Il me faudra peut-être quelques matches d'adaptation, mais plus je vais être à mon aise et plus j'oserai créer et porter le puck.»

Alors que de nombreux jeunes Helvètes quittent la Suisse pour la Suède ou le Canada, Paul Mottard, lui, a choisi une route un peu différente. «Cela faisait un moment que je pensais partir dans un championnat nordique. Suède ou Finlande, au final, c'était égal. Les deux pays sont des endroits parfaits pour se développer et continuer sa progression.» Après une première année qui l'a vu passer de Vaasa à IFK Helsinki, Paul Mottard semble avoir trouvé sa place à Tampere.

Genève - Bienne - Tampere

«La langue, c'est tout de même compliqué», rigole-t-il. Il n'abandonne pas l'idée de parler quelques mots de finnois. «Il y a un monde entre ce que l'on apprend à l'école et lorsque mes amis parlent entre eux, sourit-il. Avec eux, je ne comprends jamais rien. Mais ça viendra, j'espère.» À Tampere, il vit seul en appartement. «J'étais déjà loin de ma famille lorsque j'ai quitté Genève pour Bienne, poursuit-il. Je pense que cela m'a beaucoup aidé à devenir plus débrouillard et autonome. J'ai appris à me cuisiner quelques plats.»

S'il vit seul au nord, il a droit à quelques visites de sa famille. «Entre ma mère, mon frère et ma soeur, ils se relayent pour venir vers moi une fois par mois, apprécie-t-il. Pour mon anniversaire, c'est prévu que mon frère soit là.» Depuis un mois, Paul Mottard a été intégré pleinement à l'équipe de Liiga après avoir navigué entre les juniors et les adultes durant la préparation. «Ensuite, ce sera au jour le jour, détaille-t-il. Les coachs m'ont dit avoir apprécié mes premiers matches et aiment mon potentiel. Je suis content car ces premiers matches dans l'élite sont arrivés un poil plus vite que prévu.»

La NHL en tête

Et la suite? Il n'a pas encore de plan de route. «Jouer en National League est évidemment un but, mais je pense également à la draft en NHL. Je sais qu'il y a une possibilité suivant comment se passe cette saison. Mais je vais prendre tout ce que l'on me donne et essayer d'en tirer le maximum.» Sous contrat pour une saison avec Ilves Tampere, il n'est pas pressé de rentrer en Suisse. «Ce serait la solution la plus simple, c'est sûr. C'est où j'ai grandi et où j'ai toute ma famille.» Mais il sait qu'en Finlande, son développement se passe bien. «Les patinoires sont plus petites, ce qui rend le jeu plus physique. C'est bon pour mon développement.»

C'est probablement entre Noël et Nouvel-an qu'une bonne partie de son avenir pourrait se jouer. Il est plus que probable que Paul Mottard soit sélectionné pour le Mondial M20 et il pourrait donc se mettre en lumière devant les recruteurs des franchises de NHL. S'il veut traverser l'Atlantique, une bonne saison à Tampere serait un atout important. Il ne tire pas non plus un trait sur une prolongation de l'aventure en Finlande: «Si l'on me fait confiance, pourquoi pas».